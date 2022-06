INFO Média Foot : Le PSG, le Real Madrid et Manchester City chassent une pépite du football algérien

Fraîchement sacré champion d’Italie avec le Milan AC, Ismaël Bennacer voit les grandes écuries européennes se pencher sur son cas. A 24 ans, l’international algérien pourrait donner un nouvel élan à sa belle carrière. Comme depuis deux saisons, le PSG est dans la partie…

Incontournable au Milan AC depuis son arrivée en 2019, Ismaël Bennacer a de nouveau fait parler son talent lors de la saison 2021-2022. Un exercice marqué par le sacre du Milan, une première pour un joueur algérien dans le championnat italien. A 24 ans, Bennacer se construit une formidable carrière. Et elle pourrait prendre encore un tournant cet été. Surveillé par tout l’Europe depuis deux ans, le milieu de terrain est sur les tablettes de trois grands clubs.

Et le PSG est encore là…

Le PSG ne lâche pas l’affaire

Avec Leonardo au poste de directeur sportif, le PSG est naturellement positionné sur Ismaël Bennacer depuis un long moment. Le Brésilien adore son profil et aurait aimé le faire venir à Paris l’été dernier. Si Leonardo va prochainement quitter son poste, l’intérêt parisien ne va pas disparaître pour autant. En effet, selon nos sources, Bennacer est toujours chassé par le PSG. Luis Campos valide la piste et travaille sur ce dossier. Le Portugais souhaite deux ou trois arrivées au milieu du terrain. Un secteur de jeu dans lequel il va procéder à un grand ménage. Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum sont invités à partir. Comme nous vous l’avons indiqué, la short-list parisienne est déjà bien établie. On y retrouve Vitinha (FC Porto), Thuram (OGC Nice), Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore et surtout N’Golo Kanté, la grande priorité, même si Chelsea ne le lâchera pas si facilement. Ismaël Bennacer est à ajouter à ce mercato estival, désormais.

📽️ 🇩🇿 Bennacer’s assist against Tanzania 🇹🇿pic.twitter.com/QqsljE4Egr — Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) June 8, 2022

Le Real Madrid veut encore un milieu

Quand le PSG est sur un dossier, le Real Madrid n’est jamais loin… Vexé par l’affaire Mbappé, Madrid entend bien pourrir la vie des dirigeants parisiens. Et après la lutte sur Aurélien Tchouaméni, remportée haut la main par le Real Madrid, c’est au tour du dossier Bennacer d’opposer les deux clubs. Les Merengue apprécient eux-aussi le profil de Bennacer. Un joueur capable de poser et d’organiser le jeu. Dans la perspective de préparer la succession de Luka Modric et Toni Kroos, le Real Madrid aimerait un nouveau talent. Avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ismaël Bennacer, la maison blanche serait plus que sereine pour le futur…

🔴 Ismaël Bennacer (& Rafael Leão) sont les joueurs qui ont le plus été élus joueur Milanais du mois cette saison ! 🇩🇿👏 (Sachant qu’il a connu pas mal de blessure cette saison.) pic.twitter.com/Z0paJVykVA — AKLI 🇵🇸 | CDF Football (@AkliStaifi19) June 2, 2022

Manchester City est là pour Bennacer

Un troisième et dernier club fait partie du dossier Bennacer. Il s’agit de Manchester City. Pep Guardiola a coché le nom du Milanais et étudie la possibilité de l’intégrer à son effectif. La succession de joueur comme Fernandinho est un sujet du côté de City. Après trois belles saisons en Serie A, Ismaël Bennacer est mûr pour le très haut niveau. Et avec son compatriote Riyad Mahrez pour faciliter son intégration, les Citizens pourraient se laisser tenter. Mais à ce jour, le dossier est plus actif du côté de Paris et de Madrid que de Manchester.