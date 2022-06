INFO Média Foot : Le PSG dégaine pour Skriniar, l’Inter Milan propose une contre-offre !

Selon les informations de Média Foot, le PSG a dégainé dans le dossier Skriniar. Une première offre importante pour le défenseur de l’Inter Milan. Les négociations vont pouvoir démarrer puisque les Milanais ont fait une contre-offre.

Le PSG a clairement identifié ses priorités de recrutement pour la saison prochaine. Au milieu du terrain, le choix n°1 s’appelle N’Golo Kanté (Chelsea). Luis Campos a une short-list déjà définie de plusieurs noms mais le Français est tout en haut. En défense centrale, c’est Milan Skriniar qui recueille le plus de suffrage. A 27 ans, il s’est imposé comme un incontournable de Serie A et le PSG aimerait miser sur lui pour l’avenir. Et après une phase d’observation, Paris est passé à l’action. Selon nos sources, une première offre a été transmise à l’Inter Milan. Le montant est de 60 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur qui n’a plus qu’une seule année de contrat (Juin 2023)… Mais cette offensive montre la détermination et la motivation du PSG.

Luis Campos veut absolument ce joueur et pas un autre à ce poste.

🚨🚨 Milan Skriniar 🇸🇰 et Gianluca Scamacca 🇮🇹 sont des priorités de Luis Campos ! Le conseiller sportif du PSG s’est même déplacé en Italie cette semaine pour discuter avec l’Inter et Sassuolo. (Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 8, 2022

L’Inter Milan négocie pour Skriniar

L’Inter Milan sait qu’il sera difficile de conserver Milan Skriniar cet été. La situation contractuelle du Slovaque plaide clairement en faveur d’un départ, même s’il se sent très bien à l’Inter Milan. Avec un salaire annuel de 5 millions d’euros, Skriniar n’est pas malheureux. D’autant plus que le club lui fait pleinement confiance. Mais la réalité économique est telle que l’Inter Milan peut difficilement laisser passer une opportunité de vendre un joueur à 12 mois de contrat plus de 50 millions d’euros. Selon nos infos, les dirigeants milanais ont donc lancé des négociations en proposant une contre-offre au PSG.

🔵⚫ – @fcin1908it

Le staff des Nerazzuri confirme le diagnostic des médecins slovaque. Les nouveaux examens auront lieu dans 20j.

Entre-temps, Skriniar partira pour les vacances, avant de revenir à Milan et de subir de nouveaux examens, pic.twitter.com/6T4LmcwGYZ — La Beneamata – La Beauté Nerazzurra (@Inter_Beneamata) June 10, 2022

70 millions d’euros et c’est plié

Pour le transfert de Milan Skriniar, l’Inter Milan a donné son prix : 70 millions d’euros. 10 millions d’euros de plus que la proposition parisienne. Si l’écart entre les deux clubs parait mince au regard des sommes en question, il faut prendre en compte l’enveloppe parisienne pour cet été. Elle ne serait que de 80 millions d’euros, sans compter les ventes. Avec 70 millions d’euros, l’enveloppe serait largement entamée. Mais Skriniar en vaut visiblement la peine pour un Luis Campos déterminé à le faire venir. Une enveloppe qui pourra être élargie par les départs de Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi.

Skriniar blessé au genou ?

Un doute subsiste toutefois autour de ce dossier. En sélection, Milan Skriniar s’est blessé et on ne connait pas encore la gravité. Onze Mondial rapporte : « Lors de la rencontre de Ligue des Nations face au Kazakhstan, Milan Skriniar a dû quitter la pelouse avant la fin de la première période après s’être plaint d’une blessure au genou. Le capitaine a ensuite été aperçu sur le banc en larmes, de quoi inquiéter les fans de l’Inter Milan. Le défenseur devra passer des examens complémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure ». Le PSG devra éclaircir ce point avec de finaliser une possible opération.