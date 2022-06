INFO Média Foot : Le PSG de retour en force sur Ekitike, la pépite que l’Europe entière s’arrache !

A la recherche d’un nouveau renfort en attaque, notamment pour compenser le très probable départ de Mauro Icardi, le PSG pense très fortement à Hugo Ekitike. Une piste chaude de ce mercato estival.

Difficile de trouver un grand d’Europe qui ne s’intéresse pas à Hugo Ekitike.

Beaucoup d’observateurs le considèrent comme un talent comparable à celui de Kylian Mbappé, au même âge. Avec un peu plus de réserve, bien entendu. A 20 ans, l’âge d’Ekitike, Mbappé était déjà au PSG et champion du monde avec l’équipe de France… Le gamin du Stade de Reims a encore du travail pour marcher sur les traces de l’idole du football français. Mais son talent est immense. Et il n’est pas étonnant de voir Liverpool, Manchester United, la Juventus, le Bayern Munich ou encore Chelsea chasser ouvertement Hugo Ekitike. Une liste à laquelle il faut ajouter le PSG. Encore plus depuis l’arrivée de Luis Campos à la tête du recrutement parisien.

Retour de flamme au PSG pour Ekitike

Sur les tablettes du PSG, Hugo Ekitike vient de voir les dirigeants parisiens revenir à la charge. Selon nos infos, Paris est de retour en force dans le dossier. L’objectif est clair : se positionner auprès de Reims, comme du joueur, pour pouvoir déclencher une offensive. Pour l’heure, seul Newcastle a transmis une offre à la hauteur des attentes rémoises. Un montant d’un peu plus de 35 millions d’euros, avec des bonus permettant à leur proposition d’atteindre 45 millions d’euros. En dessous, Reims ne discute pas. Paris le sait et se prépare.

🚨 Nouveau contact positif entre l’agent d’Hugo Ekitike et Newcastle. L’accord est en place avec Reims mais pas avec le joueur. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/4nctyAs3pj — Actu Foot (@ActuFoot_) June 13, 2022

Paris propose ses joueurs

Pour l’heure, le PSG n’a rien entrepris de concret pour Hugo Ekitike. Il s’agit simplement d’un positionnement officieux, en coulisses. Mais Paris avance déjà dans la stratégie. Et envisage notamment de proposer des joueurs à Reims pour faire baisser la transaction. Des garçons comme Colin Dagba, Eric Junior Dina Ebimbe ou encore Arnaud Kalimuendo sont autant d’atouts que Paris met en avant, avec de belles valorisations, pour tenter de réduire la facture des joueurs ciblés.

20 – Hugo Ekitike, qui fête ses 20 ans, est le plus jeune joueur à marquer au moins 10 buts sur une saison de Ligue 1 avec Reims depuis Francis Méano en 1949/50 (12 buts à 17 ans). Champomy🍾. pic.twitter.com/eqz5pHlULE — OptaJean (@OptaJean) June 20, 2022

Luis Campos pousse fort pour Ekitike

A l’origine de cet intérêt appuyé du PSG pour Ekitike, on retrouve Luis Campos. Nos informateurs nous confirment que c’est bien le Portugais qui pousse activement en coulisses pour ce dossier. Selon lui, Ekitike est un vrai talent, à l’instar des potentiels identifiés chez Nicolas Pepe ou Victor Osimhen quand il était à Lille. Certain qu’il peut exploser à Paris, Luis Campos défend ce dossier en coulisse. Mais pour convaincre Doha, il faut d’abord vendre Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo. Paris doit dégraisser et faire de la place.