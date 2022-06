INFO Média Foot : Le PSG avance sur Christophe Galtier…

Pour le poste d’entraîneur, le PSG se heurte à un mur nommé Zinedine Zidane. Inflexible, le technicien français ne se laisse pas convaincre par les dirigeants qataris. Et en coulisses, le nom de Christophe Galtier prend de plus en plus d’ampleur…

Après avoir exaucé le rêve de tous ses supporters en prolongeant Kylian Mbappé, le PSG s’est mis en tête d’en réaliser un second. Encore plus grand, encore plus fou. Zinedine Zidane… Libre de tout contrat, le technicien français prépare son retour. Mais visiblement, la perspective de prendre en main le destin de Paris ne l’enchante guère. Natif de Marseille, Zizou n’ose-t-il pas franchir le pas de la rivalité entre les deux clubs ? C’est possible. Car sur le papier, tout est réuni pour sa venue. Des moyens illimités pour recruter qui il veut et un effectif parmi les plus étoffés d’Europe. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Marco Verratti, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi : Que demander de plus ? Le départ de Neymar ? Paris est d’accord… Tout ce que Zidane veut, Doha lui offre. Mais malgré ces conditions de rêve, le Français se refuse à Paris. Il attend l’équipe de France. Et rien d’autre.

j’ai vraiment pas encaisse les matchs du PSG de Pochettino pendant 1 an et demi pour enchaîner sur le PSG de Galtier pendant 1 an et demi encore. Salam a tous. — Le R™🏴‍☠️🇧🇷 (@ItsnotRoms) May 31, 2022

L’alternative Galtier prend forme

Faute de pouvoir faire venir Zinedine Zidane, le PSG active d’autres pistes. Et en France, il y a un nom qui commence à prendre de l’importance. Il s’agit de Christophe Galtier. Selon les infos exclusives de Média Foot, l’actuel entraîneur de Nice est aujourd’hui une piste crédible pour le PSG. En désaccord avec les dirigeants niçois, son départ n’est plus du tout un sujet tabou. Et au sein du clan Galtier, on évoque clairement sa possible venue à Paris. Si le chemin est encore très long pour que cela devienne concret, les Qataris ont à ce jour une vision assez claire sur les différentes options si Zidane ne vient pas. Et Christophe Galtier en fait partie.

🚨 Christophe Galtier 🇫🇷 n’est pas assuré de rester l’entraîneur de Nice. Luis Campos, qui a plusieurs coachs en tête, a échangé avec Galtier sur la possibilité de travailler ensemble. (@Santi_J_FM) pic.twitter.com/r1B7gjSs1f — Actu Foot (@ActuFoot_) May 31, 2022

Pochettino peut rester ? Oui…

Champion de France avec le LOSC, après avoir porté haut le projet de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier a fait du bon boulot à Nice. Mais l’entente avec les décideurs azuréens s’est fortement effritée. Les chances de le voir partir sont grandes. Mais Paris n’a pas encore tranché clairement pour le poste d’entraîneur. Un courant persiste en interne et il envisage le maintien de Mauricio Pochettino à son poste. L’Argentin a encore un an de contrat et aurait encore le soutien de son vestiaire. Une option à faible possibilité mais qui a le mérite d’être encore en vie. Outre Pochettino et Galtier, Paris pense aussi à Sergio Conceiçao (FC Porto) et dans une moindre mesure, Thiago Motta.