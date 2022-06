INFO Média Foot : Le Bayern et le Borussia s’attaquent à Ekitike !

Jeune prodige du football français, Hugo Ekitike est l’objet de toutes les convoitises cet été. Après Newcastle, qui proposé 46 millions d’euros, c’est au tour des clubs allemands de tenter leur chance auprès de Reims.

Reims attendait une offre en or pour son joyau, Hugo Ekitike. Et elle a fini par arriver… C’est le club anglais de Newcastle qui a transmis cette proposition XXL, un montant de 36 millions d’euros assorti de bonus allant jusqu’à 10 millions d’euros. 46 millions d’euros au total pour l’attaquant rémois de 19 ans. Une folie… Et les dirigeants rémois pensaient tenir l’affaire du siècle. Sauf que Hugo Ekitike aurait dit non ! Un refus net et catégorie du jeune prodige, qui ne souhaite pas tenter l’aventure des Magpies, récemment repris par un fond d’investissement saoudien. Une situation qui relance totalement le dossier Ekitike.

Hugo EKITIke convoité par Dortmund et le Bayern INFO https://t.co/edqHqZzlH1 #mercato — MediaFootMarseille (@UrbancityF) June 8, 2022

Le Bayern Munich le veut

Sur les tablettes de très nombreux clubs européens, Hugo Ekitike continue de faire saliver. Et selon nos infos, deux clubs viennent de prendre leur disposition pour se positionner ouvertement auprès de Reims. Le premier n’est autre que le grand Bayern Munich. Après avoir raté Erling Haaland, qui a préféré rejoindre Manchester City et Pep Guardiola, les Bavarois se cherchent un nouvel attaquant d’avenir. Si le dossier Sadio Mané est avancé, le Sénégalais de 30 ans n’est pas celui qui va écrire le futur. Il arrivera pour compenser le départ de Robert Lewandowski, qui pousse activement pour partir. Le Bayern n’a pas encore transmis d’offre à Reims mais Munich se met en plan de bataille pour s’y préparer !

Dortmund aussi est là

Toujours en Allemagne, le Borussia Dortmund est également de la partie. Habitué à faire son marché en Ligue 1 pour dénicher de jeunes pépites prometteuses, le club cherche un nouveau talent pour succéder à Erling Haaland. Hugo Ekitike, considéré comme le nouveau Mbappé, a clairement le profil pour exploser dans un club comme le Borussia Dortmund. Un projet plus séduisant que Newcastle, sur le papier. A Dortmund, Ekitike pourrait trouver du temps de jeu et un collectif qui aime jouer au ballon. C’est la philosophe du nouveau coach, Edin Terzic.

Et s’il restait en France ?

Les sirènes de l’étranger résonnent un peu partout en Europe. Mais il y a une dernière option pour Hugo Ekitike… Celle de rester en France. A Reims ? Non. En Ligue 1, le jeune buteur aurait été proposé à l’OM, qui pense investir sur un gros coup cet été et qui prépare son retour en Ligue des Champions. Mais c’est surtout le PSG qui aurait un œil sur lui. Mauro Icardi doit partir, c’est l’une des missions de Luis Campos. Et le dénicheur de talent pourrait clairement craquer pour Ekitike, comme il a su miser sur Mbappé ou Osimhen, par le passé. Des choix gagnants pour des profils jeunes, talentueux et prometteurs à qui Luis Campos n’a pas hésité à faire confiance.