INFO Média Foot : Kombouaré veut ce joueur en priorité et le FC Nantes a dégainé une offre !

Le FC Nantes s’active sur le marché des transferts et son entraîneur, Antoine Kombouaré, a déjà identifié sa priorité. Il s’agit d’un attaquant bien connu en Ligue 1.

Après sa belle victoire en Coupe de France aux dépens de l’OGC Nice, le FC Nantes disputera la prochaine édition de l’Europa League. Un retour en Coupe d’Europe qui galvanise les supporters mais également les dirigeants. Waldemar Kita en tête, le président des Canaris, semble avoir de l’ambition dans ce mercato estival. Des noms parfois ronflants circulent, comme celui d’Arkadiusz Mililk, l’attaquant de l’OM, dont Kita rêve pour le FCN. Mais pour Antoine Kombouaré, la priorité est toute autre. Il s’agit d’un attaquant de Ligue 1, mais pas un Marseillais…

Hwang, la priorité de Kombouaré

Selon nos infos, Antoine Kombouaré a fait de Ui-jo Hwang sa priorité de recrutement. L’attaquant des Girondins de Bordeaux âgé de 29 ans a tapé dans l’œil du coach nantais. Sa polyvalence, son intelligence de jeu, son état d’esprit de guerrier et son efficacité devant le but : Hwang coche toutes les cases de Kombouaré qui a réclamé sa venue aux dirigeants nantais. Et après la descente de Bordeaux en Ligue 2, le club ne conservera pas l’attaquant coréen. D’autant plus que Bordeaux a grandement besoin d’argent… Sans les ventes de l’été, les Girondins pourraient même mettre la clé sous la porte, eux qui sont sous le coup d’une menace de rétrogradation en National !

Nantes a transmis une première offre

Ce qu’Antoine Kombouaré veut, le FC Nantes lui offre. D’après nos sources, le club nantais vient en effet de transmettre une première proposition aux Girondins de Bordeaux pour le transfert sec de Ui-jo Hwang. Le montant de cette offre n’a pas filtré. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives cette saison, Hwang n’a plus qu’un an de contrat avec Bordeaux. Raisonnablement, Bordeaux ne peut pas réclamer une fortune. Mais les Girondins pourraient profiter de la concurrence pour son attaquant. En plus du FC Nantes, Hwang est suivi par l’OM et Montpellier. Et il faut aussi compter sur des clubs étrangers, notamment anglais. Un montant de 5 millions, soit 2,5 fois son prix d’achat, semblerait cohérent.