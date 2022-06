INFO Média Foot : Deux clubs anglais veulent Moussa Dembele (OL)

Auteur d’une superbe fin de saison avec l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembele pourrait quitter les Gones cet été lors du mercato. D’après nos infos, deux clubs anglais sont déjà sur le coup. Deux très belles écuries de Premier League…

Dans une triste fin de saison 2021-2022, Moussa Dembele a su être la petite lueur d’espoir des Gones. Ses 9 buts lors des 7 derniers matchs (22 au total sur la saison, et 5 passes décisives au compteur) ont rappelé à tous les observateurs ses qualités évidentes de buteur et sa capacité à pouvoir porter un collectif. Nommé capitaine dans ce sprint final, Dembele a pris de l’importance dans l’effectif lyonnais. Pour autant, ses dirigeants sont à l’écoute du marché des transferts le concernant. Après son départ manqué vers l’Atletico de Madrid (Moussa Dembele a été prêté en 2020-2021 chez les Colchoneros avec une option d’achat qui n’a pas été levée), le Français est de nouveau une proie du mercato. Et comme toujours depuis son éclosion en Ecosse (Celtic Glasgow), ce sont les clubs anglais qui sont de la partie.

Selon Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund s’intéresse à Moussa Dembele. Il verrait au 9 de l’OL un remplaçant de Haaland, malgré le recrutement de Adeyemi. Le joueur pourrait se laisser séduire par le projet, d’autant que le club allemand joue la Champions League. pic.twitter.com/UApkXPFYEZ — Only Gones (@OnlyGones) June 11, 2022

Manchester United suit de très près Dembele

Depuis quatre saisons, Moussa Dembele est sur les tablettes de Manchester United. Les Mancuniens le suivent année après année et pensent chaque mercato à lui. Sans jamais dégainer d’offre, pour le moment. D’après Foot Mercato, des émissaires du club continuent de l’observer régulièrement et entretienne le dossier. Selon nos sources, Manchester United fait aujourd’hui partie des clubs qui pourraient bouger sur lui cet été. Et notamment parce que le prix demandé par l’OL ne sera pas élevé. Autour de 20 millions d’euros (et quelques bonus, ou un pourcentage à la revente), Moussa Dembele pourra partir. Dans la perspective de remplacer Edinson Cavani, et très probablement Cristiano Ronaldo, le dossier Dembele pourrait vite prendre de l’ampleur.

Avec ses 22 buts (TCC), Moussa DEMBÉLÉ 🇫🇷 termine la saison en tant que meilleur buteur du club pour la troisième fois !#TeamOL #OL pic.twitter.com/AfMSJPtTvt — OL Buteurs (@OLbuteurs) June 10, 2022

Arsenal est là

Toujours en Premier League, on retrouve également Arsenal. Comme Manchester United, les Gunners ont coché le nom de Moussa Dembele depuis un moment. Et Mikel Arteta, qui vient de perdre un Alexandre Lacazette de retour dans son bercail lyonnais, pourrait être tenté de miser sur le Français. Son gabarit est parfait pour bouger les défenses et jouer dos au but. Son efficacité, évidente, ferait un malheur en Premier League. Et pour Arsenal aussi, le prix de Dembele ne serait qu’une formalité. La bonne entente qui unit Arsenal et Lyon est un plus. Les deux clubs échangent très régulièrement sur des dossiers, les joueurs lyonnais étaient particulièrement appréciés du côté de Londres.

De son côté, Moussa Dembele n’est pas contre un départ. Encore plus si c’est en Angleterre. Mais à un an de la fin de son contrat, son entourage entrevoit aussi la possibilité de partir libre dans un an. Avec la liberté de signer où il veut, prime à la signature en plus… L’OL préfère clairement le vendre pour éviter ce scénario.