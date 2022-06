INFO Média Foot : Christophe Galtier de plus en plus proche du PSG !

in

Courtisé par le PSG, Christophe Galtier voit son arrivée à Paris prendre de plus en plus d’ampleur. Si rien n’est encore acté, nos sources indiquent qu’il est aujourd’hui le mieux placé pour succéder à Mauricio Pochettino.

La messe est dite pour le prochain coach du PSG. Ce sera soit Zinedine Zidane, soit Christophe Galtier. Si l’éventualité d’un troisième homme existait encore il y a quelques heures, Paris est désormais fixé sur le sort de son nouveau patron. Doha tente le tout pour le tout auprès de Zidane. Au Qatar, et aujourd’hui à Paris, le Français écoute la proposition des dirigeants parisiens. Mais difficile de dire qu’il y a une avancée majeure. Paris patine à convaincre Zizou de reprendre du service. Et la présence de Luis Campos au poste de directeur sportif n’est sûrement pas étrangère à cela…

Un contexte qui place Christophe Galtier en alternative première. Selon nos infos, le Marseillais n’a jamais été aussi proche de devenir l’entraîneur du PSG.

🚨 Christophe Galtier est LA PRIORITÉ du PSG ! ❤️💙 Il attend désormais que le Paris Saint-Germain entre en contact avec Nice. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/wg4MP5y05s — Actu Foot (@ActuFoot_) June 8, 2022

Galtier, ça devient très chaud

Média Foot est en mesure d’affirmer que Christophe Galtier est en ce moment même en excellente posture pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Rien n’est signé, rien n’est tranché. Mais le chemin qui le sépare du poste est à l’heure actuelle infime. Motivé à l’idée de relever ce défi, Galtier patiente sagement. Il sait qu’il n’est pas la priorité et que Paris attend la réponse définitive de Zidane. Mais il sait aussi que si Zizou dit non, le poste est pour lui. Une attente qui joue clairement en sa faveur. A quelques jours de la reprise, le PSG ne peut pas se permettre d’avoir autant d’incertitude autour du nouveau coach. Il faut régler le départ de Mauricio Pochettino et son staff, puis introniser la nouvelle équipe technique. La reprise est prévue pour le 4 juillet. Trois semaines, grand maximum. Le délai est court.

Le PSG a encore un petit espoir pour Zidane, mais…

Ce timing serré n’empêche pas le PSG de tout tenter pour Zinedine Zidane.

Au Qatar ces derniers jours pour inaugurer une statue à son effigie, il est prévu qu’il soit à Paris cette semaine pour des opérations commerciales. De son côté, l’un de ses proches conseillers a été vu dans les bureaux du PSG. Clairement, Paris finalise sa proposition et dispose encore d’une petite chance de le convaincre. Impossible d’avoir une tendance ni de savoir ce qui peut bloquer. Sans club, Zizou souhaite reprendre du service. L’équipe de France n’est pas disponible et en Europe, aucun projet d’envergure n’est disponible.

A la hauteur de son talent, il n’y a que Paris qui peut lui proposer des conditions dantesques pour pouvoir entraîner.