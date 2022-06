INFO Média Foot : Chelsea pousse très fort pour signer Ousmane Dembele !

Chassé par le PSG, Ousmane Dembele est également la cible de Chelsea. Thomas Tuchel insiste auprès de ses dirigeants pour pouvoir compter sur le Français la saison prochaine. Le match devient très intense.

Ce mercato estival est un petit rayon de bonnes affaires parfaitement garni. De nombreuses stars sont en fin de contrat et les opportunités en or sont légion. Notamment pour les joueurs de l’équipe de France, à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Kylian Mbappé était en fin de contrat avant de signer le plus grand contre-pied de la saison et de prolonger au PSG. C’est maintenant au tour de ses potes, Paul Pogba et Ousmane Dembele, de trancher.

Deux joueurs bien évidemment courtisés par le PSG. Mais la concurrence est plus que rude sur ces deux dossiers.

Chelsea accélère fort sur Dembele

🚨 Chelsea n’est pas proche de Dembélé. Les anglais ont des doutes sur son comportement et ses blessures (Telegraph) pic.twitter.com/MTzWfCi1Es — FR Barça (@FRBarca_) June 7, 2022

Paul Pogba va prochainement officialiser son choix. A priori, la Pioche le fera dans un documentaire d’Amazon Prime Vidéo, le 17 juin (« The Pogbmentary »). Après Antoine Griezmann, un autre Français s’essaye à l’exercice. S’il est certain de quitter Manchester United, Pogba doit choisir entre le PSG et la Juventus Turin. De son côté, Ousmane Dembele est au centre d’un match à plusieurs écuries. On y retrouve le PSG, toujours. Mais également le Bayern Munich, Chelsea et même le Barça, qui ne désespère pas de conserver son joueur. Et selon nos infos, un club accélère très fort sur le dossier. Il s’agit de Chelsea. Bouillant, les Blues tentent de mettre le petit coup de rein nécessaire pour prendre le large et convaincre Dembele. A la manœuvre, il y a l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel. L’Allemand est convaincu de ce recrutement et s’implique personnellement dans la venue du Français.

Luis Campos ne lâche pas

Si le Barça apparait en queue de peloton, avec des chances plus que faibles de faire une « Mbappé », il ne faut surtout pas enterrer le PSG. Paris finalise la refonte de son organisation et va bientôt pouvoir accélérer à son tour les dossiers chauds. Et Ousmane Dembele est clairement sur le gril pour le nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos. Le Portugais l’adore et le veut à Paris. Reste à savoir si ce sera également le souhait du prochain coach. Les dirigeants qataris finalisent les discussions sur ce point. Comme nous vous l’avons indiqué mardi 7 juin, c’est très chaud entre Paris et Zidane. Les discussions s’intensifient et le verdict devrait prochainement tomber. Avec lui, la validation des dossiers en cours du PSG. Celui d’Ousmane Dembele sera prioritaire. Si le coach valide, Paris pourra aller très vite. Et Kylian Mbappé pourra se frotter les mains de la venue de son grand ami de l’équipe de France. Après des années très compliquées au Barça, Dembele a beaucoup à prouver. Le PSG sera un gros défi de sa carrière.

Mais s’il le relève, et se relève, cela pourrait faire des étincelles. Entouré par Mbappé, Neymar et Messi, Dembele peut de nouveau tout casser…