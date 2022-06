INFO Média Foot : Cet indice qui ne trompe pas sur Galtier, il arrive bien au PSG…

Selon nos informations, Christophe Galtier est en recherche active d’un logement sur Paris depuis trois semaines. Son arrivée au PSG ne fait plus l’ombre d’un doute. Média Foot vous révèle même la durée de son contrat.

Rien n’est encore signé entre le PSG et Christophe Galtier. Mais les planètes semblent parfaitement alignées pour que le technicien français devienne le prochain coach parisien. RMC indique que les négociations se poursuivent entre Paris et Nice autour de l’indemnité du transfert. Les deux clubs envisagent même d’inclure des joueurs parisiens pour faire baisser la note. Des garçons comme Colin Dagba, Ander Herrera ou encore Layvin Kurzawa sont invités à partir. Nice pourrait être intéressé. Ensuite, il faudra que le PSG et Galtier trouvent un accord. Mais là encore, pas de souci, la machine est déjà en marche…

Galtier cherche un logement sur Paris !

En effet, Média Foot est en mesure de vous révéler que Christophe Galtier est en recherche active de logement depuis près d’un mois. L’ancien entraîneur de Lille tente de se trouver un pied à terre parisien, en famille, preuve qu’il est clairement dans les petits papiers du PSG depuis un moment. Son départ de Nice est en tout cas dans l’air du temps depuis la fin de la saison. En désaccord avec ses dirigeants, Christophe Galtier sait que son aventure niçoise est terminée. Quand l’opportunité du PSG s’est présentée, il était évident qu’il dirait oui. Marseillais ? Comme Zinedine Zidane, le clivage ne concerne plus que les anciens supporters. La rivalité est toujours là mais ne dresse plus aucune barrière dans ceux qui font carrières, encore plus parmi les entraîneurs.

🗣💬 Coach @rollcourbis : « On a la confirmation que Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG. Et que pour Zidane chez les Bleus, c’est fait. C’est son rêve. Il a pesé le pour et le contre et a décidé de rejoindre l’équipe de France. On ne peut pas lui jeter la pierre » pic.twitter.com/bdQULiG83Q — RMC Sport (@RMCsport) June 19, 2022

Un contrat de 2 ans et une année en option

⚽ Galtier au PSG : et si c'était le bon choix ? (Football)

Si le PSG et Nice n’ont pas encore finalisé leur accord, du côté de Paris et Christophe Galtier, on sait déjà vers quel contrat se tourner. D’après nos infos, le futur coach de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi devrait signer pour deux ans. Avec une année de contrat supplémentaire, en option. Christophe Galtier sera très loin des rémunérations de Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. Mais s’il remporte des trophées importants, comme la Ligue des Champions, il touchera le jackpot.

🚨 | @FabrizioRomano fait le point sur les dossiers chauds du #PSG 🔥 👉 Campos est en contact direct avec l’entourage de R. Sanches 🇵🇹 👉 Le PSG prépare le contrat de 5 ans pour Vitinha 🇵🇹 👉 Pourparlers en cours pour Skriniar 🇸🇰 👉 Attente de la nomination de Galtier 🇫🇷 pic.twitter.com/v95Xyyz1xp — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 18, 2022



A présent, il faut boucler l’opération et se tourner, ensuite, vers le mercato. Comme Média Foot l’a révélé en exclusivité, le premier joueur à venir sera certainement Vitinha (FC Porto). Un deal à 40 millions d’euros, prix de la clause libératoire du Portugais. Ensuite, Renato Sanches (LOSC) pourrait lui emboiter le pas. Le milieu de terrain lillois est sur le départ. Le Milan AC et le PSG sont en face à face. Mais Paris proposerait plus de sous (20 millions d’euros). Luis Campos est en feu et pourrait surprendre cet été. Nous évoquions la possibilité de voir Nicolas Pepe (Arsenal) débarquer, en prêt avec option d’achat.

https://t.co/DRRscMpW1g INFO MÉDIA FOOT : CLAUSS, MUKIELE… LE PSG VEUT FAIRE UN COUP AU POSTE D’ARRIÈRE-DROIT ! #PSG #mercato — MediaFootMarseille (@UrbancityF) June 8, 2022

Un renfort offensif intéressant. Derrière, la piste Nordi Mukiele (Leipzig) est clairement sur la table. Pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, Paris pourrait signer un chèque de 20 à 25 millions d’euros.