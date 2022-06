INFO Média Foot : Ce que le PSG a réellement proposé à Nice pour Galtier

En pleine négociation avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier, le PSG tente d’inclure des joueurs de son effectif pour faire baisser la transaction. Voici les noms de ceux qui ont été vraiment proposés.

Le PSG et Nice négocient officiellement pour Christophe Galtier. Depuis ce week-end, les deux clubs tentent de trouver un accord pour l’entraîneur français qui a encore un an de contrat dans le sud de la France. Même si Nice ne veut pas continuer avec Galtier (et travaille activement au retour de Lucien Favre, qui tient clairement la corde), les Aiglons n’ont pas l’intention de faciliter le départ de leur entraîneur et de se passer d’un chèque pour le laisser filer à Paris. Et pour faire baisser le prix, les Qataris tentent d’inclure des joueurs de leur effectif susceptible d’intéresser les Niçois…

Dina Ebimbe n’a pas été proposé

Parmi les noms qui ont été évoqués, il y aurait eu celui de Eric Junior Dina Ebimbe. Le milieu de terrain du PSG cherche du temps de jeu, lui qui a été prêté à Dijon une saison et qui a montré de très belles choses. Mais selon nos infos, cette information n’est pas vraie. S’il est effectivement sur le départ, Dina Ebimbe n’a pas fait partie des discussions entre Paris et Nice. En revanche, la piste la plus chaude reste l’Allemagne et le Bayer Leverkusen. Un chèque de 5 millions d’euros pourrait permettre au club allemand de se l’offrir.

Dagba vers Nice ?

En revanche, Colin Dagba a lui bien été cité dans les discussions entre Paris et Nice. Luis Campos et Antero Henrique lui cherchent une porte de sortie. Sur les tablettes de Strasbourg, qui cherche activement un latéral droit pour remplacer Anthony Caci, Colin Dagba fait désormais partie des discussions avec l’OGC Nice. Reste à savoir si les Aiglons seront intéressés, eux qui ont déjà du monde à ce poste. Pour le reste, Paris n’a pas encore évoqué concrètement d’autres noms et souhaite que les discussions se finalisent rapidement. La reprise du championnat approche et Doha veut son nouveau coach avant la fin du mois. Le départ de Mauricio Pochettino est acté en interne et les négociations elles-aussi sont pratiquement bouclés. L’Argentin, et son staff, vont partir avec un très gros chèque… Et il va visiblement falloir en signer un second à Nice pour sortir Galtier de son actuel contrat.