INFO Media Foot : Arsenal et Tottenham sur Moussa Diaby !

Auteur d’une superbe saison du côté du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby est un garçon plus que surveillé en ce mercato d’été. Selon les infos de Media Foot, deux clubs anglais s’intéressent très sérieusement à l’international français.

Très friand de la Ligue 1, le championnat allemand a découvert deux pépites tricolores cette saison. Christophe Nkunku et Moussa Diaby. Les deux titis parisiens ont pris leur envol, respectivement à Leipzig et au Bayer Leverkusen. 35 buts et 20 passes décisives pour le premier, en 51 rencontres. Tout simplement hallucinant… 13 réalisations et 12 offres pour le petit Diaby, 22 ans, en pleine confiance. Deux joueurs qui ont rejoint l’équipe de France et qui pourraient clairement voir leur avenir chambouler cet été tant les clubs européens sont à leur pied. A commencer par Moussa Diaby, chassé du côté de l’Angleterre…

Arsenal s’active, Tottenham aussi

Selon les infos de Media Foot, deux clubs de Premier League ont déjà pris leur disposition pour se positionner sur Moussa Diaby. Le premier n’est autre qu’Arsenal, qui devrait perdre Alexandre Lacazette (retour en France pour l’ancien lyonnais ?). Les Gunners s’activent sur Diaby et ils ne sont pas les seuls. Le voisin Tottenham serait également de la partie. Aucune offre ni démarche officielle pour le moment, mais les tractations en coulisse vont bon train. Après la fenêtre internationale, les choses pourraient bouger. Et pour son avenir, le jeune Diaby a été clair : il est à l’écoute. « Cela fait plaisir d’entendre son nom dans les grands clubs (…) Rejoindre un club qui joue des grands matches, je vais forcément y réfléchir ». S’il n’exclut pas de rester au Bayer Leverkusen, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, le Français reste à l’écoute.

🚨🎙Moussa Diaby : « Mon club de rêve quand j’étais petit ? Le Real Madrid. » pic.twitter.com/HDJdrBBkF1 — Madrid Hebdo 🇫🇷 (@RMadridHebdo) May 26, 2022

Et Paris… ?

En Angleterre toujours, Newcastle serait actif sur le dossier. Mais Arsenal et Tottenham sont aujourd’hui bien plus actif que les Magpies, qui ont d’autres « priorités ». Dans le dossier Diaby, un intérêt du PSG a été évoqué. Pour le joueur formé dans le club parisien, c’est évidemment flatteur :

« Paris c’est mon club formateur, qui m’a tout appris. On ne sait pas ce qu’il peut se passer, je ne l’exclus pas. Si le PSG m’appelle un jour j’y réfléchirai, comme tout autre club ».

Pour l’heure, Paris n’a rien entrepris pour Moussa Diaby. La priorité est d’abord à l’arrivée d’un nouveau directeur sportif.