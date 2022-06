INFO Média Foot : Après Tchouaméni, le Real Madrid veut une autre pépite de Didier Deschamps…

Si le Real Madrid n’a pas réussi à signer Kylian Mbappé, les Merengue ne semblent pas abattus et se lancent dans un super mercato. Après Aurélie Tchouaméni, le milieu de terrain de l’AS Monaco, c’est au tour d’une autre pépite de l’équipe de France d’être ciblée. Voici son nom.

Le Real Madrid a mis quelques jours à digérer la volte-face de Kylian Mbappé. Certains de signer le phénomène du football français, qui était libre de tout contrat, les Merengue l’ont eu mauvaise. Quelques minutes après leur quatorzième victoire en Ligue des Champions, au cœur des déclarations d’après-match, le nom de Mbappé a été plusieurs fois. Le président Florentino Pérez en tête n’avait pas manqué de parler de la star parisienne, encore bien présent dans les têtes… Mais un mois après ce gros coup dur, Madrid est reparti de plus belle, déterminé à signer un gros mercato. Comme révélé en exclu par Média Foot, Aurélien Tchouaméni a choisi le Real Madrid. Le Monégasque va rejoindre l’Espagne contre un chèque approchant les 100 millions d’euros, bonus compris. Mais ce n’est pas terminé.

Ancelotti veut Konaté

Un autre joueur de l’équipe de France fait saliver le Real Madrid. Selon nos infos, Carlo Ancelotti apprécie fortement le jeune, solide et prometteur Ibrahima Konaté. A 23 ans, celui qui a rejoint Liverpool à l’été 2021 a littéralement explosé chez les Reds. Couvé par Jurgen Klopp, l’ancien de Sochaux et de Leipzig fait partie des plus grands talents de sa génération. Pas étonnant de voir Didier Deschamps faire appel à lui pour remplacer Raphaël Varane. Ni de voir le Real Madrid se lancer à sa poursuite. Si, pour l’heure, il ne s’agit que d’un simple intérêt, il ne serait pas étonnant de voir les Merengue se lancer dans une offensive que le dossier sera ouvert. Ibrahima Konaté n’a pas encore un an d’existence à Liverpool, trop tôt pour parler d’un départ. Mais quand Madrid sera décidé à bouger pour un défenseur central, il fera partie des priorités.

Rudiger pour maintenant, Konaté pour demain

Après la venue précieuse de David Alaba, le Real Madrid a signé un nouveau joueur libre en la personne d’Antonio Rudiger. A 29 ans, l’Allemand va apporter toute son expérience. Mais il n’incarne pas l’avenir du club. Et au poste de défenseur central, hormis Militao (24 ans), les Merengue n’ont pas de garanties pour les saisons à venir. Carlo Ancelotti aimerait pouvoir s’appuyer sur un nouveau taulier pour le futur du club. Ibrahima Konaté coche toutes les cases. Et si son ascension se poursuit, le Français pourrait clairement être du voyage avec les Bleus au Qatar. Une nouvelle étape dans sa carrière pour se mesurer au top niveau mondial. Le genre d’expérience qui peut lui faire gravir une marche supplémentaire vers le Real Madrid. D’autant plus qu’à Liverpool, le duo Van Dijk – Matip a la confiance de Klopp. Les deux colosses ont 30 ans, Konaté doit prendre leur relève.

Mais combien de temps acceptera-t-il de patienter ?