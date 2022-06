INFO Média Foot : Après Galtier, le PSG prépare une autre surprise pour son banc de touche !

Tandis que les Qataris finalisent le départ de Mauricio Pochettino, Luis Campos avance sur son successeur et le nouveau staff du PSG. Christophe Galtier tiendrait la corde et il pourrait être accompagné par une recrue étonnante.

Ciao, Mauricio !

L’heure est aux adieux pour le technicien argentin après une bien triste saison. S’il a longtemps cru pouvoir garder son poste et aller jusqu’au bout de son contrat, Mauricio Pochettino a été rattrapé par la réalité et l’envie des Qataris de tourner la page. Depuis plusieurs jours, des discussions sont en cours pour trouver une porte de sortie convenable pour tout le monde. Selon toute vraisemblance, un accord a été trouvé pour l’ancien de Tottenham et son staff. Paris va encore signer un gros chèque. Mais visiblement, Doha ne semble pas y prêter attention. C’est l’avenir du club qui est au centre des préoccupations. Avec un nouveau coach en approche…

Info Média Foot : Luis Campos avance sur la création du nouveau staff du PSG Le Portugais pense à João Sacramento en tout qu'adjoint !

Galtier tient la corde !

Contre toute attente, ce n’est pas Zinedine Zidane qui va s’asseoir sur le fauteuil de Mauricio Pochettino. Malgré l’insistance des Qataris, le Français a repoussé les avances et refuse de prendre le poste. Il attend, plus ou moins secrètement, l’équipe de France que Didier Deschamps pourrait laisser après le Mondial 2022. Zizou préfère rester libre au cas où les Bleus s’offrent à lui. Pas de chance pour Paris qui avait une opportunité en or de le signer… Pour se consoler, Luis Campos a trouvé son homme : Christophe Galtier ! Ancien entraîneur du LOSC, champion de France, le Marseillais dirige l’OGC Nice depuis un an. En désaccord avec les dirigeants niçois, son départ est dans les tuyaux depuis un moment. Encore plus depuis que le PSG lui tourne autour… Et sauf retournement de situation, c’est bien lui qui va devenir le prochain entraîneur du PSG ! Mais il ne sera pas tout seul.

⚫️🔴 Favre proche d'un retour à Nice ! ⚫️🔴

EXCLU Ça brûle entre @ogcnice et Lucien #favre #Nice a quasiment ficelé le retour de son ex-coach en cas de départ, probable, de Christophe #Galtier

(👈 lien en bio) #Mercato pic.twitter.com/7lajDEDPoL — 90 Football (@90footballFr) June 15, 2022

Un proche de Campos sur le banc

Si Christophe Galtier est un choix fort de Luis Campos, le Portugais envisage d’installer un autre pilier pour son projet. Selon nos infos exclusives, publiées sur nos réseaux sociaux en avant-première et confirmées par la suite par Foot Mercato, Paris songe à Joao Sacramento pour un poste d’entraîneur adjoint. Ancien collaborateur de José Mourinho, ce technicien portugais connaît bien Galtier puisqu’il a déjà été dans son staff à Lille, lorsque les Dogues ont été champions de France. Après plusieurs opportunités pour être entraîneur n°1, Joao Sacramento pourrait venir sur le banc du PSG et renforcer le nouveau staff en poste. Un technicien réputé qui pourrait peser dans la balance pour que Doha valide l’arrivée de Galtier.

Il y a quelques mois de cela, le nom de Joao Sacramento a été évoqué du côté de Bordeaux. Gérard Lopez, ancien patron du LOSC, souhaitait miser sur le Portugais pour prendre en main les Girondins. Finalement, il a choisi Vladimir Petkovic, avec l’échec cuisant que l’on sait derrière. De nouveau chassé cet hiver, Sacramento a été jugé par assez expérimenté pour relever le défi d’un maintien. A Paris, il vient pour rejoindre un projet de grande envergure. Et avoir un vrai rôle auprès de Galtier.