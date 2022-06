INFO : Le PSG lui offre un pont d’or, Renato Sanches veut plus !

En négociation avec Renato Sanches pour son transfert, le PSG a transmis une première offre au milieu de terrain portugais. Mais le prodige du LOSC semble plus gourmand que prévu…

Après avoir finalisé l’arrivée de Vitinha, une pépite portugaise qui devrait signer dans les jours à venir en provenance du FC Porto, Luis Campos continue. Sa prochaine cible s’appelle Renato Sanches ! Le milieu de terrain portugais de 24 ans est une priorité pour Paris qui entend bien doubler le Milan AC, également intéressé par Renato Sanches. Mais encore faut-il se mettre d’accord avec l’ancien du Bayern Munich, qui entend bien profiter de son transfert pour faire progresser sa carrière tant sur le plan sportif que financier.

Vitinha (22) – Done deal

Renato Sanches (24) – In advanced talks Two Portuguese mdifielders in less than 24 hours, Luis Campos at it again! 👏 pic.twitter.com/022WhrTJS2 — Pro Future Stars (@ProFutureStars1) June 18, 2022

Renato Sanches demande plus au PSG

Selon nos infos, le PSG propose un contrat de quatre saisons à Renato Sanches. Dans ce bail, le Portugais percevra un salaire de 5 millions d’euros par an. C’est un million d’euros de plus que ce que lui offre aujourd’hui le LOSC, où il est le joueur le mieux payé du vestiaire (4 millions d’euros par an, soit 338 000 euros par mois). Mais nos sources indiquent que Renato Sanches et ses représentants réclament plus d’argent au PSG. Déterminé, le clan Sanches espère obtenir davantage de Paris, habitué à offrir de bien meilleurs salaires.

👀 | Jorge Mendes 🇵🇹 est un “élément important” du début du mercato du #PSG 👉 On rappelle qu’il a réussi à faire signer professionnel Warren Zaire Emery 🇫🇷💎 et est l’agent de Renato Sanches 🇵🇹 📲 @Tanziloic pic.twitter.com/67N3vdjC0C — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 20, 2022

Jorge Mendes, l’atout de Paris

Dans le dossier Renato Sanches, le PSG a un avantage.

Financièrement, Paris est en capacité d’offrir plus et plus vite que le Milan AC. Le LOSC attend 20 millions d’euros, ce que le PSG peut proposer, quand les Milanais sont plus autour de 10 à 15 millions d’euros. Et la donnée financière sera importante puisque les Lillois ont besoin d’argent pour équilibrer leur compte. Reste à savoir combien Milan pourra proposer à Renato Sanches pour un possible contrat… Mais avec Jorge Mendes dans la boucle des négociations, le PSG garde un avantage. L’intermédiaire portugais est un proche de Luis Campos et Antero Henrique, les nouveaux patrons du recrutement parisien. Des amis de longue date qui ne manqueront pas de s’entendre pour ce deal. En témoigne, le transfert de Vitinha, dont l’agent n’est autre que… Jorge Mendes !