Ils sont libres de tout contrat et l’OM tente de les signer cet été !

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OM doit désormais étoffer son effectif. Pour cela, Pablo Longoria tente de flairer les bons coups. Et quoi de mieux qu’un joueur libre de tout contrat pour faire de bonnes affaires ?

Axel Witsel

Longtemps qualifié de « mercenaire » à cause de ses aventures en Russie, en Chine et au Portugal, alors qu’il aurait pu jouer pour les plus grands clubs européens à l’époque, Axel Witsel semble avoir décidé de changer de cap pour ce mercato estival. Libre de s’engager ou il souhaite depuis la fin de saison en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, le milieu de terrain âgé de 33 ans est l’un des noms cochés par de nombreux clubs, notamment en MLS avec les deux clubs de Los Angeles (Galaxy et LAFC). Gros plus pour l’OM, sa qualification pour la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions. Ce détail pour Witsel serait le plus important. Ce qui place directement l’OM devant pour tenter de boucler ce dossier. Les négociations auraient déjà débuté entre Pablo Longoria et le joueur selon le journaliste turc, Ekrem Konur. Le club phocéen est en quête de trouver un joueur capable de faire oublier le minot, Boubacar Kamara, tout fraîchement international Français, parti pour le projet ambitieux d’Aston Villa de Steven Gerrard.

L’opération serait même à un stade avancé, puisque le président olympien serait proche de trouver un accord financier après que la DNCG ait validé le fait que l’OM puisse recruter lors de ce mercato estival. Le dossier Witsel témoigne de l’envie de l’Olympique de Marseille de donner à l’effectif ce visage européen, en tentant d’engager des joueurs qui ont connu les joutes que représentent ces affiches de Ligue des Champions. Axel Witsel aura été l’un des maillons importants de Dortmund sur les dernières saisons. Un joueur de ce calibre-là pourrait aussi permettre une réaction en chaîne avec l’arrivée d’autres joueurs d’une qualité supérieure voyant ce qui se prépare à Marseille.

🚨 L’OM part avec un temps d’avance sur ses concurrents pour recruter Axel Witsel, qui possède 5 offres ! Pensez-vous que ce serait une bonne recrue pour les Marseillais ? 🤔 (@sachatavolieri) pic.twitter.com/9GiPPBRNQL — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 12, 2022

Riechedly Bazoer

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille entretient des discussions avec le Hollandais Riechedly Bazoer en fin de contrat avec le club du Vitesse Arnheim. Piste déjà activée l’an dernier par le club phocéen, elle n’avait pas réussi à déboucher sur un accord entre les deux parties. Longoria est resté actif, et a continué à s’intéresser à la situation du joueur, qui présente l’avantage aujourd’hui d’être libre de s’engager où il le souhaite. Ce défenseur central de formation, capable de jouer au milieu du terrain, a déjà eu plusieurs « vies » dans le football. Lorsqu’il commence sa carrière professionnelle à l’Ajax Amsterdam, son profil plaisait, les observateurs en faisaient même un joueur à fort potentiel capable de devenir l’un des milieux de terrains qui compterait dans les années à venir.

Sa première sélection avec les Oranje s’était réalisée à seulement 19 ans.

Sa carrière s’est retrouvée tronquée, la faute à plusieurs transferts ou le joueur n’a pas su faire la différence. Direction Wolfsburg en 2017 pour 12 millions d’euros, puis des prêts au Portugal à Porto, pour retourner aux Pays-Bas à Utrecht, avant d’atterrir à Arnheim en juillet 2019 pour la très modeste somme de 1,5 million d’euros, preuve que le joueur ne jouit plus de la même cote de popularité sur le marché des transferts. C’est ici que le joueur a su se relancer. Fort des 43 matchs disputés cette saison avec le Vitesse, il s’est affirmé comme élément essentiel à l’équipe. Les sirènes européennes reviennent vers lui avec cet intérêt marseillais. À 25 ans, ce transfert pourrait représenter un nouveau tournant, une nouvelle chance pour lui de montrer que tous les espoirs mis sur lui à l’époque ne se sont pas tous envolés. L’ambition est claire pour Longoria, relancer Riechedly Bazoer au poste de défenseur central, pour ajouter une nouvelle force supplémentaire pour palier au départ de William Saliba à Arsenal comme de Boubacar Kamara à Aston Villa.

L’entourage de Riechedly Bazoer (25 ans) confirme que l’OM fait partie des options envisagées. Le média dit qu’on est un candidat sérieux pour l’accueillir.#TeamOM #MercatOM https://t.co/QMRNeV4S9v — Fabien (@Beye13) June 13, 2022

Dan-Axel Zagadou

Axel Witsel n’est pas le seul ancien joueur du Borussia Dortmund que l’Olympique de Marseille pourrait cibler. Toujours dans le souci de trouver des joueurs pour améliorer l’axe central défensif phocéen. L’ancien joueur du Spartak Moscou, Samuel Gigot est arrivé pour la saison prochaine, mais cela ne semble pas assez pour le président Pablo Longoria, puisqu’il étudie la possibilité de faire venir à Marseille un joueur formé à Paris. L’éternel espoir de 22 ans, Dan-Axel Zagadou, libre à partir du 30 juin après son aventure au Borussia Dortmund, où il n’a jamais su réellement s’imposer. La faute notamment à beaucoup d’erreurs de concentration. Des blessures aussi, qui lui ont fait manquer des matchs de championnats.

Les risques de ce pari ne sont pas si énormes que ça, le joueur est jeune, encore perfectible. Marseille pourrait lui proposer cet environnement qui lui permettrait de se stabiliser, de progresser. Avoir un profil de ce genre, athlétique, pourrait donner un profil supplémentaire à tous les défenseurs déjà présents. Longoria peut avoir un discours qui parle aux jeunes joueurs, voir d’autres jeunes joueurs prometteurs signer à l’OM et s’ouvrir les portes de l’équipe de France. De plus, l’argument de la Ligue des Champions peut aussi aider. Le joueur de son côté, verrait un retour en France d’un bon œil. La balle est désormais dans le camp du joueur.

Dries Mertens

Toujours à la recherche d’excellents coups pour son mercato estival, Pablo Longoria fait preuve d’ambition pour donner un groupe de qualité à Jorge Sampaoli la saison prochaine. En effet, l’Olympique de Marseille aurait coché dans sa shortlist le nom de l’avant-centre belge Dries Mertens. Le buteur devenu meilleur buteur de l’histoire du Napoli devant des icônes telles Maradona ou encore le slovaque Marek Hamsik. Mais la concurrence sur le dossier ferait rage. D’un côté, le Napoli essayerait de le convaincre de rester, mais les deux clubs de Rome aimeraient aussi enrôler l’attaquant belge. José Mourinho aimerait ainsi avoir un joueur de grande expérience à chaque ligne. Avec l’arrivée plus que probable de Matic, celle de Mertens devant matcherait avec ce que le technicien portugais souhaiterait.

Au niveau des espérances du joueur, Mertens aimerait avoir un salaire de 2,4 millions d’euros plus des primes diverses pouvant aller jusqu’à 1,6 million d’euros. Des aspirations qui auraient permis de resserrer les candidats. Le Napoli aurait décidé de refuser les demandes, la Roma elle ne serait pas prête à aller aussi loin pour les bonus. Mais nous apprenons aujourd’hui qu’un autre club rentre dans la danse. Selon la Gazzetta Del Sud, c’est le sous-marin jaune de Villarreal qui aimerait passer à l’offensive. Le quotidien parle même d’un accord de principe entre le joueur et le coach Unai Emery. Le club espagnol lui proposerait un contrat de deux ans. Si Marseille souhaite attirer le joueur, Longoria va devoir accélérer la cadence au risque de se retrouver distancé par les autres clubs dans la course.