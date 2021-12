Hellas Vérone – Atalanta : pronostics, cotes et astuces

Selon notre prédiction Hellas Vérone – Atalante, la Déesse surfe sur la crête de la vague et se prépare à remporter encore trois points, espérant remporter le match contre Vérone prévu le dimanche 12 décembre à 15h00. Voici tous les meilleurs conseils de paris.

Hellas Verona – Pronostic Atalanta et cotes pour les paris

Hellas Vérone – Prédiction Atalanta 1 × 2: Atalanta @ 1,92 – Eurobet

Avec cinq victoires consécutives lors des cinq derniers matches de Serie A où il a également rencontré des équipes du calibre de la Juventus et de Naples, l’Atalanta de Gian Piero Gasperini n’a pas l’intention de s’arrêter devant Hellas Vérone, d’autant plus qu’il compte également une victoire dans le match direct le plus récent. A voir aussi : AS Roma – Inter Milan : pronostics, cotes et pronostics. L’équipe d’Orobic, avec plus de buts marqués et beaucoup moins encaissés, est donc la favorite de notre pronostic Hellas Vérone – Atalanta.

Prédiction – But / NoGoal – Les deux Score @ 1,50 – Lottomatica

Bien que l’Atalanta ait un net avantage en termes de classement et de victoires sur Hellas, le fait que les hôtes aient marqué 32 buts en 16 matchs reste vrai. A voir aussi : Porto FCP – Atletico Madrid : Prédiction, cotes et conseils de paris. Cela signifie que lors du match de dimanche, bien que la Déesse ait plus de chances de gagner, les deux équipes peuvent être en mesure de marquer au moins un but.

Prédiction – Atalanta marque dans les deux mi-temps – Oui @ 2,50 – Goldbet

Avec 35 buts marqués depuis le début du championnat pour l’Atalanta et 28 buts encaissés par Hellas en 16 matchs, les chances de l’équipe Orobica de marquer en première et deuxième mi-temps sont élevées. Sur le même sujet : Monaco (AS) – Lille (LOSC) : Pronostic et compositions probables. En fait, on se souvient que même lors du dernier match de Serie A, l’Atalanta a réussi à marquer pour Napoli dans les deux mi-temps même si les Napolitains peuvent jusqu’à présent compter la meilleure défense du championnat.

Hellas Vérone – Cotes Atalanta sur le match

Cotes sur les résultats finaux

L’Atalanta a d’excellentes chances d’obtenir sa sixième victoire consécutive, mais dans cette liste, vous trouverez les cotes relatives à tous les résultats finaux possibles :

Objectifs de la somme des cotes

Lors de six des sept derniers matchs disputés en Serie A, l’Atalanta a toujours marqué un total de buts supérieur à 2,5. Voici les cotes pour les paris Under / Over sur le prochain match :

Buteurs de cotes

Avec des joueurs comme Zapata, Muriel, Ilicic et Simeone présents sur le terrain, il est possible que certains des possibles buts marqués leur appartiennent. Voici quelques-unes des cotes les plus intéressantes :

Les dimensions décrites ci-dessus sont susceptibles de changer.

Hellas Vérone – Résultat Atalante : la victoire de la Déesse

De retour en mars de cette année pour analyser le dernier match direct entre l’Hellas Vérone et l’Atalanta, nous pouvons trouver une nette victoire pour la Déesse 0-2 au domicile des Vénitiens. Bien que la possession du ballon ait été équilibrée entre les deux équipes, l’équipe de Bergame a tenté de nombreux autres tirs au but, réussissant à marquer en première mi-temps d’abord avec un penalty de Malinovs’kyj puis avec un but de Zapata.

Résultat Hellas Vérone – Atalante : 0-2

Buteurs : Malinovs’kyj, Zapata