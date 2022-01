Hellas Vérone – ACF Fiorentina : pronostics, cotes et conseils pour votre paris

Le mercredi 22 décembre, à 18h30 également, se jouera le match entre Hellas Verona et Fiorentina, prévu pour la 19e journée de Serie A. Le pronostic Hellas Verona – Fiorentina que nous avons décrit dans cet article vous fournira les meilleurs conseils pour parier sur l’événement.

Hellas Verona – Pronostic Fiorentina et meilleurs paris

Hellas Vérone – Prédiction Fiorentina 1 × 2: Fiorentina @ 2.55 – Eurobet

Hellas Vérone ne traverse pas une période positive en championnat, notamment en raison des deux défaites consécutives obtenues lors des deux derniers matches de Serie A et parce que lors des cinq derniers matches, ils ne comptent qu’une seule victoire. Voir l’article : AS Roma – Spezia : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. La Fiorentina pour sa part est à la sixième place du classement et, avec trois victoires et un nul lors des 4 derniers matchs, est la favorite de notre pronostic et une victoire est donnée à 2,55.

Pronostic – Buteur du match – Vlahovic @ 2.05 – Lottomatica

Ayant déjà marqué un but lors du dernier match direct contre Hellas, Dusan Vlahovic est un élément essentiel du département offensif de la Fiorentina et en fait, lors des six derniers matchs disputés par la Viola en Serie A, cet attaquant a inscrit huit buts, tirs au but et doublés compris. A voir aussi : SS Lazio – Genoa CFC : pronostics, cotes et pronostics. L’un de ses buts lors du match contre Hellas Vérone est offert à 2,05 sur Lottomatica.

Pronostic – Les deux équipes marquent – Résultat buts @ 1.55 – Goldbet

Bien que l’attaque de Vérone n’ait pas réussi à marquer lors du dernier match joué avec Turin, si l’on regarde le nombre total de buts marqués jusqu’à présent, 33, il est clair que ce département ne doit pas être sous-estimé. La Fiorentina, à égalité avec Hellas en termes de buts marqués, devrait à la fois marquer et encaisser, c’est pourquoi nous pensons que l’événement verra les deux équipes marquer. Lire aussi : Angers SCO – OGC Nice : prédiction et formations probables.

A voir aussi : Latium – Udinese : pronostics, cotes de résultat Le match de clôture de la 15e journée de championnat se jouera…

Les cotes Hellas Vérone – Fiorentina

1 × 2 cotes

La Fiorentina doit tenter de s’imposer pour conserver sa sixième place au classement et éventuellement distancer la Juventus et la Roma, à égalité de points. Ici, nous avons collecté les quotas attribués par Eurobet aux résultats possibles :

Cotes de résultat exactes

Lors du dernier match direct, Hellas et la Fiorentina avaient conclu avec un 1-2 pour la Viola, mais voyons les résultats les plus probables pour le prochain match :

Premier réseau de cotes

La Fiorentina et Vérone sont à égalité en termes de buts marqués au total, voyons donc les cotes sur l’auteur possible du premier but :

Les quotas mentionnés ici sont susceptibles de changer.

Ceci pourrez vous intéresser : Watford – Tottenham Hotspur : prédiction, formations probables et conseils pour votre paris L’un des premiers matchs de Premier League de 2022, prévu le 1er…

Dernier résultat Hellas Verona – Fiorentina : victoire violette

Avoir remporté une victoire lors du dernier match direct entre les équipes était la Fiorentina en avril de cette année. Les Viola ont marqué un but en première mi-temps grâce à un penalty de Vlahovic, tandis qu’en seconde mi-temps ils ont confirmé leur avantage en entrant dans le but avec Caceres. A la 72e minute, Hellas tente un retour avec un but de Salcedo, mais le match se termine cependant par 1-2.

Résultat Hellas Vérone – Fiorentina: 1-2

Buteurs : Vlahovic, Caceres, Salcedo

Voir l’article : Brentford – Manchester United : Prédiction et formations probables Après trois victoires consécutives, Manchester United se prépare également à conquérir la…

Hellas Verona – Fiorentina : dernières mises à jour et résultats des équipes