Gênes CFC – Milan ACM : pronostics, cotes et pronostics

Selon cette prédiction Gênes – Milan, les Rossoneri de Pioli ne devraient pas avoir trop de difficultés à s’imposer face à Gênes, d’autant plus que les deux équipes protagonistes sont une à la deuxième place du classement et une à la dix-huitième. Ce sont quelques-uns des conseils les plus intéressants pour parier sur le match.

Pronostics Gênes – Milan et pronostics

Prédiction Gênes – Milan 1 × 2: Milan @ 1,75 – Lottomatica

L’AC Milan en Serie A compte une série de 4 victoires contre Gênes, interrompue seulement par un nul 2-2. Lors du match suivant, une victoire de l’AC Milan est le résultat le plus probable, malgré la glissade des Rossoneri contre Sassuolo lors de la quatorzième journée. Lire aussi : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Rappelons que Milan revendique 10 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites, tandis que Gênes en plus de 7 nuls et 6 défaites n’a trouvé la victoire qu’une seule fois. Pour parier sur un résultat positif pour Milan, la cote de Lottomatica est de 1,75.

Pronostic – Buteur – Ibrahimovic @ 1.80 – Eurobet

Attaquant incisif dans de nombreux matchs de Serie A qu’il a disputés cette saison, Zlatan Ibrahimovic, après le doublé marqué à la Fiorentina, est l’un des buteurs les plus appréciés du match contre Gênes. A voir aussi : Real Madrid – Athletic Bilbao: Prédiction et formations probables. L’un de ses buts lors du match de mercredi 1 est donné à 1,80 sur Eurobet.

Prédiction – Total de buts – Plus de 2.5 @ 1.68 – Goldbet

Les trois derniers matchs directs entre Milan et Gênes ont tous vu un total de plus de 2,5 buts et compte tenu des 30 buts déjà inscrits par Milan cette saison, il est possible que ce résultat se répète lors du choc avec les Génois. Voir l’article : Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris. Pour ceux qui souhaitent placer un pari supérieur à 2,5, les cotes de Goldbet sont de 1,74

Voir l’article : Burkina Faso – Sénégal : Prédiction, cotes et pronostics Burkina Faso – Sénégal Prédiction 1X2 : Sénégal @ 1,80 – Eurobet…

Les cotes Gênes – Milan

1 × 2 cotes de paris

L’un des types de paris les plus populaires est le 1 × 2 sur le résultat final du match. Allons voir ici les différentes cotes proposées par Lottomatica :

Cotes But / NoGoal

Gênes a toujours réussi à marquer pour Milan, même s’il a commencé comme un outsider pour gagner. Voici les cotes sur les paris GG/NG :

Cotes du résultat exact

La plupart des derniers résultats exacts des matchs directs entre ces deux équipes sont 1-2 en faveur de Milan, mais voyons les cotes données par Eurobet aux différents résultats :

Les quotas mentionnés ici sont susceptibles d’être modifiés avant le mercredi 1er décembre.

Ceci pourrez vous intéresser : Bologne BFC – Inter Milan : pronostics, cotes et conseils pour votre paris La 20e journée de Serie A démarre avec le match entre Bologne…

Résultat Gênes – Milan : une victoire des Rossoneri

Lors des 5 derniers matchs directs entre Gênes et Milan, les Rossoneri ont remporté la victoire à quatre reprises, tandis que lors de l’avant-dernier match joué, les deux équipes ont fait match nul 2-2. Le match le plus récent, cependant, s’est terminé par une victoire 2-1 pour Milan grâce au but de Rebic et un but contre son camp de Scamacca. Destro avait marqué pour Gênes.

Résultat Gênes – Milan : 1-2

Buteurs : Rebic, Scamacca, Destro