Fribourg et deux clubs français sur Guessand (Nice)

Andy Delort, Amine Gouiri, Justin Kluivert ou encore Kasper Dolberg. Trouver sa place sur le front de l’attaque niçoise, quand on s’appelle Evann Guessand, ce n’est pas une mince affaire ! Et à 20 ans, le jeune espoir français cherche du temps de jeu. L’opportunité de partir pourrait être saisie cet été et des clubs sont déjà à pied d’œuvre pour le récupérer. Selon nos infos, le club allemand de Fribourg en fait partie. En France, Brest, Nantes et Strasbourg ont pris des renseignements. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Evann Guessand ne partira pas à moins de 4 millions d’euros.