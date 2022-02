Fiorentina – Lazio : pronostics, cotes et astuces pour vos paris

Fiorentina – Lazio prédiction et cotes du match

Fiorentina – Lazio : Prédiction 1×2 : Lazio @ 2.85 – Eurobet

En Serie A, la Fiorentina et la Lazio sont deux équipes qui ont jusqu’ici obtenu des résultats assez similaires, pourtant les capitoliens avaient remporté le match direct précédent grâce à un but de Pedro. Cependant, la Viola sera contrainte de jouer sans Vlahovic, un point très important pour l’attaque de la Fiorentina, alors que la Lazio pourra encore compter sur Immobile. Pour cette raison, une autre victoire du Capitole est un résultat très probable.

Prédiction – Les deux marquent – GG @ 1.53 – Goldbet

Même si Vlahovic manquera à la Fiorentina, il ne faut pas oublier que l’équipe visiteuse a souvent encaissé des buts cette saison de championnat et qu’il est donc très probable que les deux équipes pourront marquer au moins un but avant le triple coup de sifflet. Sur le même sujet : Parme – Brescia : Prédiction et formations probables.

Prédiction – Buteur – Immobile @ 2.40 – Lottomatica

Ciro Immobile est l’attaquant le plus dangereux de la Lazio et a marqué 5 buts lors des 5 derniers matchs entre la Serie A et la Coppa Italia. Lire aussi : Chelsea – Tottenham : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Contre la Fiorentina lors du match de samedi, un but d’Immobile est coté à 2,40 sur Better.

Sur le même sujet : SS Lazio – Genoa CFC : pronostics, cotes et pronostics Avec la Lazio à la neuvième place à un point d’Empoli, l’équipe…

Cotes Fiorentina – Lazio

Chances sur le résultat final

Les cotes offertes par Eurobet sur les trois résultats finaux possibles du match de samedi sont décrites dans cette liste : Voir l’article : AC Milan – Naples SSC : pronostics, cotes et conseils pour votre paris.

Sous / Sur les cotes

En ce qui concerne les paris sur la somme finale des buts du match, voici les cotes Golbet :

Cotes de résultat exactes

Voici deux des résultats exacts les plus probables du match Fiorentina – Lazio :

Les cotes précédentes peuvent subir des modifications avant le coup d’envoi.

Voir l’article : Manchester United – Wolverhampton : Prédiction, formations probables et cotes Pour clôturer la 21e journée de Premier League on retrouve le pronostic…

Dernier résultat Fiorentina – Latium

Grâce à un but de Pedro en début de seconde période, ce sont les capitoliens de Sarri qui ont remporté une victoire importante lors du match aller du championnat de Serie A. La Fiorentina n’avait pas réussi à marquer et pendant le match n’avait tenté qu’un seul tir vers le le but de l’adversaire.

Résultat Latium – Fiorentina : 1-0