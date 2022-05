Fin de contrat : Qui va rester, qui va partir de l’OM ?

in

Ils sont quatre joueurs de l’effectif de l’Olympique de Marseille à voir leur contrat prendre fin au mois de juin prochain. Trois d’entre eux sont des joueurs prêtés, avec ou sans option d’achat. MFM fait le point sur leur situation et leur avenir.

Cengiz Under

Invité surprise du dernier mercato estival, Cengiz Under est l’une des belles réussites du recrutement de Pablo Longoria.

Prêté par l’AS Roma, l’ailier turc est un pilier du système de Jorge Sampaoli. Et l’OM va pouvoir s’appuyer sur Under dans les années à venir.

🇹🇷 Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm kareografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim. pic.twitter.com/GmPMeDWvcM — Cengiz Ünder (@cengizunder) January 17, 2022

En effet, son prêt comporte une option d’achat qui s’active en cas de maintien du club phocéen en Ligue 1. C’est donc chose faite, Cengiz Under va signer à l’OM pour un montant de 8,5 millions d’euros. L’occasion pour lui de continuer à frissonner dans cette ambiance qui l’a totalement conquise, comme il l’a confié à la Provence : « Je suis passé par la Roma. Mais ce n’est quand même pas comme à l’OM. Ici, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j’entre sur le terrain.

Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football. J’adore ! Je me sens même mieux dans cette ambiance. À 18 ans, quand j’étais à Basaksehir, j’ai joué contre Besiktas. C’était la première fois que je sentais cette ferveur. Pendant 90 minutes, je n’avais absolument pas entendu ce que mes partenaires me disaient. Il y avait une telle ambiance… Je la ressens ici. Marseille, c’est fou ! Ça me stimule. Je ne peux pas m’en passer ».

William Saliba

Prêté par Arsenal, William Saliba est l’un des meilleurs olympiens cette saison.

Il faut dire que le défenseur français est à son prime et signe le meilleur exercice de sa carrière.

Régulier, rarement pris à défaut et toujours présent, Saliba est lui-aussi un objectif de transfert pour l’été marseillais. Pablo Longoria travaille déjà d’arrache-pied pour tenter de convaincre Arsenal. Mais le dossier n’est pas simple. L’OM n’a aucune option d’achat prévu dans son prêt. Et après avoir lâché 30 millions d’euros pour l’acheter à l’ASSE, Arsenal ne va pas le brader… D’autant plus que des clubs européens le suivent attentivement, notamment en Angleterre. Mais dans ce dossier, un élément est déterminant : William Saliba veut rester à l’OM.

Après plusieurs prêts consécutifs à l’ASSE, Nice puis l’OM, il veut se stabiliser. De plus, le club peut lui offrir la possibilité d’évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine.

A 21 ans, celui qui vient de s’ouvrir les portes de l’équipe de France aurait tout intérêt à choisir l’OM pour son avenir.

Amine Harit

Il est en train de prendre son plein envol en cette fin de saison. Un Amine Harit en pleine possession de ses moyens qui s’illustre au meilleur moment pour l’OM, dans le sprint final pour une place en Ligue des Champions et une finale de Conférence League.

Mauvaise performance ce soir, mais on peut continuer d’y croire. RDV au match retour à la maison 💪🏼🔥 pic.twitter.com/QODUbI7kDs — Amine Harit (@Amine_000) April 28, 2022

Aux côtés de Matteo Guendouzi et de Dimitri Payet, Amine Harit devient un monsieur plus qui plaît beaucoup à Jorge Sampaoli.

Et Pablo Longoria a déjà avancé ses pions pour tenter de le conserver cet été. Mais le dossier est complexe. D’abord, il faut que l’OM trouve un accord financier avec Schalke 04, avec qui Amine Harit est sous contrat. Le club allemand est à l’écoute, mais ne bradera son joueur en pleine bourre. Ensuite, le salaire du joueur…

Pour venir à l’OM, Amine Harit a baissé ses revenus. Est-il prêt à faire un gros effort, de nouveau ? D’autant plus qu’en Europe, plusieurs autres clubs sont sur lui. Le FC Séville et Villarreal lui font les yeux doux et regardent chacune de ses prestations.

Dossier compliqué mais pas impossible pour Pablo Longoria.

Boubacar Kamara

C’est la mauvaise nouvelle de l’été. Boubacar Kamara va partir. En fin de contrat au 30 juin, le minot de l’OM n’a pas trouvé d’accord pour prolonger et va quitter le nid marseillais. Une perte inestimable pour ce milieu de terrain si précieux dans l’entrejeu.

Reste à savoir où Kamara va poursuivre sa carrière. Chassé par Aston Villa en Angleterre et l'Atletico de Madrid en Espagne, le Français va avoir l'embarras du choix.

Mais clairement, le grand perdant de l’affaire sera l’OM…