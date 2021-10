FIFA 22 vs eFootball 2022 : test, comparatif et avis complet, lequel choisir ?

Les franchises FIFA et Pro Evolution Soccer (PES) existent depuis les consoles des années 1990. 2022 verra une légère modification du format, le nom PES étant retiré par Konami au profit de l’eFootball.

L’eFootball n’est pas vraiment nouveau pour les joueurs PES endurcis – le terme a été introduit dans le jeu il y a quelques saisons, mais il y a toujours une petite confusion parmi les non-initiés quant à ce qui est quoi.

Dans cet article, nous allons décomposer les principales différences entre les deux jeux cette année et voir si eFootball aura plus de succès que PES pour essayer de renverser la domination de la FIFA sur la scène du football de jeux vidéo.

Principales différences entre FIFA 22 et eFootball 2022

D’accord, laissons cela de côté. De nombreux joueurs de FIFA ne seraient jamais d’accord, mais il a généralement été considéré que Pro Evolution Soccer jouait en fait un meilleur jeu de football que FIFA, ce dernier étant souvent accusé d’être plus arcade. Voir l’article : FIFA 22 eSport : Electronic Arts et la FIFA annoncent l’extension du programme Esports EA SPORTS FIFA 22. Vous ne pouvez pas prétendre que la présentation de la FIFA a été de loin meilleure ces derniers temps.

Cette année, avec Konami désireux de défier la domination de la FIFA d’une manière ou d’une autre, ils ont radicalement changé les choses. eFootball sera libre de jouer tandis que FIFA 22 se compose de trois forfaits différents allant d’environ 50 $ à 100 $ en fonction de la quantité de choses supplémentaires que vous souhaitez ajouter.

Dès le départ, eFootball s’ouvre à un marché qui n’aurait peut-être jamais été éloigné de la FIFA. Bien sûr, eFootball étant désormais gratuit, Konami cherchera à monétiser en supprimant des microtransactions à chaque instant, mais la FIFA n’est guère coupable de cela et vous avez un premier investissement avec FIFA 2022. Si eFootball peut avoir un bon gameplay, nous pourrions avoir un quelques mois intéressants sur nos mains ici.

Graphismes FIFA 22 vs eFootball 2022

La FIFA a fait vibrer le moteur Frostbite si apprécié par EA au cours des deux dernières années et il continue d’avoir fière allure. Ceci pourrez vous intéresser : Heure de sortie d’eFootball PES 2022, bonus de précommande et comment obtenir Messi. eFootball utilisera Unreal Engine 4, même si Unreal Engine 5 est juste au coin de la rue – nous supposons qu’il fera le changement à un moment donné dans le futur.

En termes de look, nous pensons toujours que la FIFA aura toujours l’avantage ici.

Équipes FIFA 22 vs eFootball 2022

C’est là que les choses commencent à devenir vraiment ennuyeuses pour l’utilisateur final – c’est-à-dire vous et moi. La FIFA possède la plupart des licences pour les équipes, ce qui signifie que le titre Konami eFootball est obligé d’utiliser de faux noms de joueurs et de clubs. Sur le même sujet : FIFA 22 Ultimate Team Division Rivals : format, récompenses, classements et astuces. Ceux-ci ont déjà pu être corrigés pour être corrigés, mais il s’agit d’une étape supplémentaire ennuyeuse et nous ne savons pas comment cela fonctionnera dans eFootball.

L’année dernière, Konami a persuadé la Juventus de quitter le vaisseau de la FIFA, ce qui aura agacé EA sans fin et il semble qu’ils aient peut-être lié deux autres équipes italiennes de Serie A cette fois-ci, réussissant à les retirer de la FIFA, mais tout cela signifie que nous maintenant ont deux matchs de football contenant divers degrés de faux noms. Où est l’avantage pour les joueurs de jeu ici?

Joueurs de FIFA 22 contre eFootball 2022

Devinez ce que c’est le même problème avec les joueurs qu’avec les clubs. Et si quoi que ce soit, c’est encore plus ennuyeux. La FIFA a des ressemblances et des noms de joueurs liés à la grande, grande majorité des joueurs et bien qu’eFootball ait réussi à obtenir quelques grands noms comme Messi et Ronaldo, la FIFA gagne ici. Encore une fois, nous ne le faisons pas, nous devons juste supporter cette absurdité.

Modes FIFA 22 vs eFootball

Encore une fois, la FIFA a récupéré toutes les licences pour des compétitions telles que la Ligue des champions et même les divisions nationales, donc jouer à n’importe quel type de mode carrière est juste un peu étrange dans l’eFootball. Il pourrait jouer un jeu de football plus réaliste sur le terrain, mais si les stades, les compétitions, les équipes et les joueurs ne sont pas corrects, c’est pour le moins choquant.

Ultimate Team (FUT) de la FIFA a été un succès phénoménal pour EA Sports, jouant fortement sur le mécanisme de collecte de cartes populaire depuis des années. eFootball a sa propre version, le nom plutôt ringard MyClub mais vraiment quand vous parlez de modes comme celui-ci FUT et le plus récent ajout de football de rue à FIFA, Volta Football signifie que vous avez juste beaucoup plus de choix avec FIFA.

Dernier mot

Il semble à première vue que la FIFA gagne haut la main. C’est un peu biche, mais eFootball joue toujours un jeu de football assez méchant. Le problème, c’est que la FIFA sera toujours plus populaire en raison de ses addons et de ses licences. Le jeu n’a presque pas d’importance. Si vous vous lancez vraiment dans l’eFootball, la chance de trouver quelques amis avec qui jouer est assez mince, bien que le modèle gratuit puisse aider à compenser ce peu.