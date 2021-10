FIFA 22 Ultimate Team Division Rivals : format, récompenses, classements et astuces

in

Division Rivals est le mode en ligne principal de FIFA 22 Ultimate Team et l’une des principales sources de packs et de pièces de valeur. Voici notre guide sur le fonctionnement du mode, les récompenses, les rangs et quelques conseils pour gravir les échelons.

Alors que FUT Champions abrite les meilleurs packs de FIFA 22, Division Rivals est le mode Ultimate Team où les joueurs passent la majorité de leur temps.

La structure des récompenses hebdomadaires en fait le meilleur moyen de garder un flux constant de nouveaux joueurs dans votre club.

EA a réorganisé Division Rivals pour FIFA 22 Ultimate Team, voici donc tout ce que vous devez savoir sur sa structure, ses rangs et ses récompenses.

Format FIFA 22 Division Rivals

Dans FIFA 22, EA a supprimé l'ancienne structure de Division Rivals et l'a remplacée par une autre qui demande aux fans de jouer moins de matchs pour gagner des récompenses.

Les joueurs peuvent désormais participer à autant de jeux qu’ils le souhaitent par semaine, mais doivent obtenir trois victoires pour les récompenses standard, ou sept pour les récompenses améliorées.

Tous les joueurs commencent dans la division 10, et chaque victoire les fait également monter d’un cran dans le classement Rivals, tandis qu’une défaite les fait reculer et qu’un match nul maintient leur position.

Les joueurs qui se lancent et remportent trois matchs d’affilée reçoivent un bonus de séquence de victoires, ce qui signifie qu’ils gagnent deux places par victoire au lieu d’une.

L’objectif chaque semaine est de remporter trois ou sept victoires, tout en se classant au plus haut rang de la plus haute division possible.

Il y a trois rangs dans chaque division, chacun avec des récompenses progressivement meilleures que la précédente. Les packs et pièces proposés augmentent également considérablement au fur et à mesure que vous gravissez les divisions.

Au sein de chaque division, il existe également un certain nombre de points de contrôle. Si vous atteignez l’un de ces crans, cela signifie que vous ne pouvez pas retomber plus bas, quel que soit le nombre de parties perdues.

Le rang 3 de chaque division est doté d’un point de contrôle, il est donc impossible d’être relégué une fois que vous avez atteint un nouveau niveau.

À la fin de la saison de jeu, tous les joueurs sont renvoyés en division 10 pour recommencer.

Division Élite de la FIFA 22 Division Rivals

Si vous ne transpirez toujours pas en Division 1, alors la nouvelle Division Elite pourrait être l'endroit où vous vous sentez chez vous.

Il s’agit d’un nouvel ajout pour FIFA 22, où les meilleurs joueurs du jeu s’affrontent pour des récompenses incroyables.

Ici, le mode revient au système d’évaluation des compétences de FIFA 21, avec les 200 meilleurs affichés sur un classement dans toute leur splendeur.

Pour vous qualifier, vous devez simplement gagner suffisamment de matchs d’affilée pour vous échapper de la division 1 et accéder au premier rang des rivaux.

Quand les récompenses Division Rivals sont-elles disponibles dans FIFA 22 ?

Une semaine dans Division Rivals se déroule du jeudi au jeudi, les récompenses de la semaine précédente tombant tôt le matin.

Vous pouvez voir une ventilation complète des heures auxquelles les récompenses apparaîtront dans votre compte, en fonction de votre fuseau horaire, ici :

Si vous en avez la volonté, vous pouvez également conserver vos packs jusqu’à la prochaine promotion dans l’espoir de tirer une carte spéciale.

Classements et récompenses de FIFA 22 Division Rivals

Chaque nouveau rang dans Division Rivals propose trois options différentes en matière de récompenses – chacune avec une combinaison différente de packs échangeables et non échangeables, et quelques pièces de monnaie ajoutées pour faire bonne mesure.

Heureusement, vous n’avez pas à choisir l’option à prendre avant d’entrer physiquement pour réclamer vos récompenses.

Découvrez la répartition complète de chaque rang Divison Rivals et ses récompenses ci-dessous.

Section 10

Section 9

Section 8

Division 7

Section 6

Section 5

Division 4

Section 3

Division 2

Division 1

Division Élite

Conseils pour les rivaux de la division FIFA 22

La difficulté augmente rapidement dans Division Rivals, en particulier lorsque vous atteignez les ligues supérieures, il est donc important d’être à votre meilleur à chaque match.

Dans cet esprit, nous avons rassemblé nos meilleurs conseils pour atteindre la gloire de FUT Rivals :

C’était notre guide sur le fonctionnement de Division Rivals dans FIFA 22 Ultimate Team, ainsi que quelques conseils pour vous aider à progresser.

Pour en savoir plus sur FIFA 22, découvrez la meilleure équipe de départ que vous pouvez constituer, ainsi que les joueurs les plus rapides du jeu de cette année.