FIFA 22 eSport : Electronic Arts et la FIFA annoncent l’extension du programme Esports EA SPORTS FIFA 22

Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ont annoncé aujourd’hui un nouveau programme d’esports EA SPORTS™ FIFA 22 qui devrait attirer des dizaines de millions de joueurs et de téléspectateurs. Présentant à la fois des compétitions 1v1 et 2v2, les joueurs se représenteront eux-mêmes, des organisations d’esports mondialement reconnues, des clubs de football du monde réel et leur nation dans un ensemble diversifié d’événements d’esports de la FIFA.

Les trois compétitions présentes dans l’écosystème étendu de l’esport sont les FIFAe Club Series 2022™, les FIFAe Nations Series 2022™ et les EA SPORTS FIFA 22 Global Series* sur la route de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Les trois événements phares de la série auront tous lieu à l’été 2022.

[Voir la bande-annonce de la série mondiale EA SPORTS FIFA 22 ICI]

“Le jeu compétitif FIFA est l’avenir du divertissement esport mondial, améliorant la façon dont les fans vivent le jeu qu’ils aiment”, a déclaré Brent Koning, vice-président, EA SPORTS Competitive Gaming. « La FIFA possède la plate-forme essentielle permettant aux fans de football du monde entier de s’insérer dans leur propre histoire sportive. En partenariat avec la FIFA, l’attrait général de l’esport est évident. »

“Les nouveaux venus, ainsi que les superstars établies – individuellement ou en équipe – inspireront des nations entières de joueurs d’EA SPORTS FIFA et auront l’opportunité de faire connaître leur jeu”, a déclaré Christian Volk, directeur de l’eFootball et des jeux à la FIFA. “Une saison historique pleine d’histoires passionnantes de la compétition FIFA captivera une base de fans mondiale avec cet écosystème élargi.”

The Individual Best – EA SPORTS FIFA 22 Global Series en route vers la Coupe du Monde FIFAe 2022

FIFAe Club Series, y compris les débuts des coupes 2v2 FIFA Ultimate Team™ (FUT)

Fierté nationale de la FIFAe Nations Series

“Le football n’existerait pas sans le pouvoir du travail d’équipe”, a déclaré Sam Turkbas, commissaire du jeu compétitif de la FIFA. “Notre objectif est d’exploiter cette puissance et d’utiliser le divertissement esport pour connecter les fans de football du monde entier au jeu qu’ils aiment. Le jeu compétitif en équipe de la FIFA sera un catalyseur de croissance pour le futur fan de football. »

La puissance du jeu compétitif en tant que divertissement grand public

Veuillez consulter les « Notes de présentation » pour plus de détails sur tous les changements présentés cette saison.

Plus d’informations sur la série de tournois FIFAe, y compris sa nouvelle stratégie FIFAe Squad et FIFA Sound, sont disponibles sur FIFA.GG.

*Des restrictions d’admissibilité s’appliquent et veuillez consulter le règlement officiel pour plus de détails. Les conditions définitives et la structure sont susceptibles d’être modifiées.

