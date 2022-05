Femme de Thomas Tuchel : Qui est Sissi Tuchel ?

Rencontrez la superbe Sissi Tuchel, qui est l’épouse du manager de Chelsea, Thomas Tuchel. Vous trouverez ici tout ce qu’il y a à savoir sur la femme qui est à l’origine du succès de son mari.

Thomas Tuchel est l’un des managers de football les plus connus au monde. Il est entré dans l’histoire avec le Paris Saint-Germain, les aidant à atteindre leur première finale de Ligue des champions de leur histoire. En 2021, il a repris Frank Lampard et a aidé Chelsea à renforcer son équipe.

Tuchel a réalisé beaucoup de choses dans sa carrière professionnelle que nous connaissons tous, mais nous savons peu de choses sur sa vie personnelle. Il est probablement l’une des célébrités les plus privées au monde, c’est pourquoi nous avons décidé d’examiner de plus près sa vie et d’en savoir plus sur sa belle épouse, alors commençons.

Qui est la femme de Thomas Tuchel ?

Thomas Tuchel est marié à sa compagne de longue date Sissi Tuchel. On ne sait pas exactement quand Thomas et Sissi ont commencé à sortir ensemble, car ils sont très discrets sur leur vie privée.

Thomas et Sissi se sont mariés en 2009 dans un petit cercle de personnes. Leur cérémonie de mariage a été suivie par leurs amis les plus proches et leur famille.

On pense que peu importe le fait que Sissi ne soit pas dans le football, elle dicte toujours certaines des décisions de son mari. Lorsque Thomas Tuchel était entraîneur du Borussia Dortmund, Sissi a réussi à prédire qu’il deviendrait l’entraîneur-chef du PSG et elle cherchait une nouvelle maison à Paris un an avant que Tuchel ne prenne le contrôle des Parisiens.

Qui est Sissi Tuchel ?

Sissi Tuchel est surtout connue pour être l’épouse du manager de Chelsea, Thomas Tuchel.

Sissi est aussi une mère dévouée et une femme d’affaires prospère.

Examinons maintenant de plus près la biographie de Sissi Tuchel et apprenons-en le plus possible sur elle.

Sissi Tuchel Bio

Sissi Tuchel est née en 1975, ce qui signifie qu’elle a 47 ans. Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver la date de naissance exacte de Sissi Tuchel.

Le signe du zodiaque de Sissi Tuchel est également inconnu, car nous n’avons aucune information sur son anniversaire.

Sissi Tuchel est née en Allemagne, ce qui signifie que sa nationalité est allemande, comme celle de son mari.

Famille Sissi Tuchel

La famille de Sissi Tuchel est en cours d’examen en ce moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations. Sissi n’a divulgué aucune information personnelle sur sa vie, nous ne savons donc rien de ses parents. Il n’y a aucune information sur qui sont sa mère et son père.

Sissi n’a divulgué aucune information concernant ses frères et sœurs, nous ne savons donc pas si elle a des frères et sœurs.

Sissi Tuchel Éducation

Sissi Tuchel a obtenu son diplôme d’études secondaires dans sa ville natale en Allemagne et elle était une excellente élève.

Juste après l’obtention de son diplôme, Sissi s’est inscrite à l’université, mais il n’y a aucune information sur ce qu’elle a étudié. Sissi est diplômée de l’université avec succès et elle a obtenu son baccalauréat.

Sissi Tuchel Carrière professionnelle

Sissi Tuchel travaillait dans l’édition et était employée à la Süddeutsche Zeitung, qui est à ce jour l’un des plus grands quotidiens d’Allemagne.

Juste après avoir épousé Thomas, elle a décidé de quitter son emploi et de consacrer tout son temps à leur famille. Maintenant, Sissi est une femme d’affaires prospère.

Fortune de Sissi Tuchel

La valeur nette de Sissi Tuchel se situe entre 1 million de dollars – 3 millions de dollars.

La valeur nette de Thomas Tuchel est estimée à environ 10 millions de dollars. Le salaire annuel de Tuchel est 7 millions de livres sterling, faisant de lui l’un des managers de Premier League les mieux payés.

Sissi Tuchel Réseaux Sociaux

Sissi Tuchel n’est pas la WAG type, qui aime partager toute sa vie avec ses followers. Sissi n’a pas de compte sur les réseaux sociaux.

Sissi Tuchel est introuvable sur Instagram ou Twitter, car elle préfère passer plus de temps avec sa famille plutôt que de surfer en ligne.

Sissi Tuchel aime la vie

Vous savez ce qu’on dit, les contraires s’attirent toujours, et c’est tout à fait vrai pour Thomas et Sissi,

Sissi Tuchel n’est même pas fan de foot et elle ne comprend rien du tout au jeu. Cependant, elle trouve toujours le temps de soutenir son mari dans la foule.

Thomas Tuchel n’a pas admis une seule fois que sans sa femme, il n’accomplirait pas tant de choses. Sissi donne toujours des conseils utiles à Thomas, ce qui en fait une épouse formidable.

Mensurations de Sissi Tuchel

La taille de Sissi Tuchel est d’environ 167 cm (5 pi 6 po), mais son poids n’est pas disponible. Elle a les cheveux noirs et les yeux marrons. Sissi n’a pas de tatouages ​​sur son corps. Il n’y a aucune information si elle a déjà fumé dans sa vie.

Les enfants de Sissi Tuchel et Thomas Tuchel

Thomas Tuchel et Sissi Tuchel ont deux enfants ensemble.

En 2010, Sissi donne naissance à la première fille de Thomas Tuchel, Emma Tuchel. Un an plus tard, en 2011, l’heureux couple accueille leur deuxième fille Kim Tuchel. Les enfants de Thomas Tuchel sont nés à un an d’intervalle.