Femme de Lucas Hernandez : Rencontrez la superbe Amelia Ossa Llorente

Amelia Ossa Llorente est la superbe épouse de la star du Bayern Munich, Lucas Hernandez. Bien qu’Hernandez ait été arrêté pour avoir agressé sa petite amie, le couple s’est marié et ils sont plus heureux que jamais. Dans cet article, vous trouverez des faits intéressants sur Amelia Llorente, notamment son âge, sa profession, son éducation et bien plus encore. Suivez donc pour ne rien manquer.

Lucas Hernandez est l’un des défenseurs les plus célèbres de son temps. Le vainqueur de la Coupe du monde a remporté de nombreux trophées majeurs au cours de sa carrière de footballeur, notamment les titres de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Il est également double vainqueur de la Bundesliga avec le Bayern Munich. Hernandez est peut-être encore très jeune, mais il semble tout avoir. Et nous ne parlons pas seulement de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle en dehors du terrain. Lucas Hernandez est un homme marié.

Qui est la femme de Lucas Hernandez ?

Lucas Hernandez est marié à sa petite amie de longue date, Amelia Llorente. Ils se sont rencontrés quand Hernandez jouait encore pour l’Atletico Madrid et ce fut le coup de foudre.

Hernandez et Llorente ont une relation très controversée. Ils ont fait la une des journaux au début de 2017 lorsque Hernandez a été accusé de violence domestique et avait une ordonnance d’éloignement de 500 mètres, il n’a donc pas été autorisé à s’approcher d’Amelia pendant six mois. Cela est venu après qu’ils se soient battus dans les rues de Madrid et que Hernandez ait perdu son sang-froid.

Quelques mois plus tard, ils ont fait la une des journaux pour la deuxième fois, car ils se sont mariés malgré l’ordonnance d’interdiction dont ils disposaient. Cela a été une surprise pour tout le monde. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie de mariage privée en présence de leurs amis les plus proches et des membres de leur famille.

Qui est Amelia Ossa Llorente ?

Amelia Ossa Llorente est connue pour être l’épouse de la star du Bayern Munich, Lucas Hernandes. Amelia est une personne très privée et elle n’aime pas partager d’informations personnelles avec les médias.

Examinons maintenant de plus près la biographie d’Amelia Ossa Llorente et apprenons-en plus sur elle.

Procédure judiciaire de Lucas Hernandez

Lucas Hernandez a été condamné à six mois de prison par le tribunal de Madrid pour avoir désobéi à une ordonnance d’éloignement à la suite d’une condamnation en 2017 pour violence domestique contre sa femme Amelia Ossa Llorente.

La star du Bayern Munich a été arrêtée en février 2017 après que sa petite amie d’alors et maintenant épouse a été hospitalisée à la suite d’une altercation entre les deux. Les deux parties ont été condamnées à des travaux d’intérêt général et à une ordonnance d’interdiction mutuelle. Lucas Hernandez a été arrêté le 13 juin 2017 à l’aéroport de Madrid Barajas alors qu’il descendait d’un vol en provenance de Miami avec Amelia après leur lune de miel aux États-Unis.

En décembre 2019, Hernandez, qui au moment de l’incident était encore un Atletico Madrid joueur, a été condamné par un tribunal de Madrid à six mois de prison, mais comme il s’agissait de sa première infraction, le tribunal n’a pas pu commuer sa peine, ce qui signifie que le joueur du Bayern Munich doit maintenant purger sa peine de prison, mais il peut choisir la prison .

Amelia Ossa Llorente Bio

Amelia Ossa Llorente est née le 12 août 1987, son âge est donc NaN. Amelia a neuf ans de plus que son mari, Lucas Hernandez.

Selon sa date de naissance, le signe du zodiaque d’Amelia Ossa Llorente est Lion, ce qui signifie qu’elle est une personne très loyale, optimiste et honnête. Habituellement, les personnes nées sous le signe du Lion sont des leaders nés, car elles possèdent toutes les qualités de leadership nécessaires pour diriger les gens. Un mauvais aspect de leur caractère est qu’ils peuvent parfois être très arrogants et très égocentriques.

Amelia Llorente est née à Madrid, en Espagne, ce qui signifie que sa nationalité est espagnole.

Famille Amelia Ossa Llorente

Amelia Ossa Llorente est très privée sur sa vie personnelle et elle n’a divulgué aucune information concernant ses parents. Il n’y a aucune information sur qui sont sa mère et son père. On ne sait pas si Amelia Llorente a des frères et sœurs. Nous ne savons pas si elle a des frères et sœurs ou si elle est enfant unique.

Amelia Ossa Llorente Éducation

Amelia Ossa Llorente a obtenu son diplôme d’études secondaires dans sa ville natale en Espagne et elle était une excellente élève. Amelia a toujours aimé étudier et lorsqu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires, elle s’est inscrite à l’université. Sa majeure est encore inconnue, mais nous travaillons à en savoir plus sur son éducation.

Amelia Ossa Llorente Carrière professionnelle

Le travail d’Amelia Ossa Llorente est en cours d’examen en ce moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations. Amelia n’a divulgué aucune information concernant sa profession.

Valeur nette d’Amelia Ossa Llorente

La valeur nette d’Amelia Ossa Llorente est en cours d’examen pour le moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations. De nombreux rapports affirment que la valeur nette d’Amelia est environ. 1 million de dollars – 3 millions de dollars, mais comme nous ne savons pas quelle est sa profession, nous ne pouvons pas dire avec certitude si c’est vrai.

La valeur nette de Lucas Hernandez est en revanche très importante, ce qui n’est pas surprenant pour un joueur de son calibre. La valeur nette de Hernandez est estimée à plus 68 millions d’euros (80,5 millions de dollars). Le salaire annuel de Lucas Hernandez est d’environ 13 millions d’euros et son salaire hebdomadaire est 250 000 €, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés du Bayern Munich.

Amelia Ossa Llorente Réseaux sociaux

Amelia Llorente est une véritable star d’Instagram avec des milliers de followers. Elle est suivie par de nombreuses personnalités parmi lesquelles des WAG comme Julia Vigas, la femme de Thiago Alcantara.

Amelia publie principalement des photos de son adorable fils et de jolis clichés d’elle et de Lucas. Vous pouvez consulter l’Instagram d’Amelia Ossa Llorente ici, elle porte le surnom @amelialorente.

Mesures du corps d’Amelia Ossa Llorente

La taille d’Amelia Ossa Llorente est d’environ 5 pieds 7 pouces (170 cm) et son poids est d’environ 55 kg – 60 kg (121 lb – 132 lb). Amelia a les cheveux noirs et les yeux noirs. Elle a plusieurs tatouages ​​sur son corps – sur son poignet et le bas de son dos. Amelia est en très bonne forme. Elle prend grand soin de son corps, s’entraîner régulièrement est un incontournable de son quotidien. Amelia suit également une alimentation saine et équilibrée, qui comprend tous les macronutriments dont son corps a besoin.

Les enfants d’Amelia Ossa Llorente et Lucas Hernandez

Amelia Ossa Llorente et Lucas Hernandez ont un enfant ensemble. Ils ont un fils qu’ils aiment.

En août 2018, Amelia a donné naissance au fils de Lucas Hernandez, Martin Hernandez. Les parents ont annoncé qu’ils attendaient leur enfant peu de temps après s’être mariés fin 2017.