Femme de Lorenzo Insigne : découvrez sa splendide épouse, Genoveffa Darone

Genoveffa Darone est la superbe épouse de la star de Naples, Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne est un homme de famille engagé et a deux beaux enfants avec sa femme Genoveffa, alias Jenny. Dans l’article suivant, vous apprendrez des faits intéressants sur Genoveffa, alors commençons.

Lorenzo Insigne est l’un des footballeurs italiens les plus célèbres et l’un des joueurs clés de Naples. Insigne est né le 4 juin 1991 et il a commencé sa carrière professionnelle à l’âge de 15 ans. Insigne faisait partie de l’équipe de jeunes de Naples.

Qui est la femme de Lorenzo Insigne ?

Lorenzo Insigne est marié à son amour d’adolescent, Genoveffa Darone. Lorenzo et Jenny se sont rencontrés à Naples et dès qu’il a posé les yeux sur elle, il a su qu’elle allait être une femme très spéciale pour lui. Insigne jouait encore en prêt pour Pescara, quand il a commencé à sortir avec Jenny.

Sept mois seulement après le début de leur relation, Lorenzo a proposé à Genoveffa Darone. En décembre 2012, Lorenzo Insigne et Genoveffa Darone se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie de mariage devant les yeux de leurs amis les plus proches et des membres de leur famille.

Qui est Genoveffa Darone ?

Genoveffa Darone-Insigne est surtout connue pour être l’épouse de la star de Naples Lorenzo Insigne. Jenny Darone est en fait une personne très privée et elle n’aime pas partager publiquement des informations personnelles.

Examinons maintenant de plus près la biographie de Genoveffa Darone et apprenons-en le plus possible sur elle.

Genoveffa Darone Bio

Genoveffa Darone est née le 24 septembre 1992, ce qui signifie que son âge est NaN.

D’après sa date de naissance, le signe du zodiaque de Jenny Darone est Balance, ce qui signifie qu’elle est reconnue pour sa sociabilité, sa diplomatie et son style. Habituellement, les personnes nées sous le signe de la Balance prospèrent en groupe, car elles semblent toujours savoir quoi dire ou faire pour apporter l’harmonie au groupe.

Genoveffa Darone est née en Italie, sa nationalité est donc italienne, comme celle de son mari.

Famille Genoveffa Darone

Les parents de Genoveffa Darone étaient très gentils et attentionnés. Son père est Flavio et sa mère est Evelina.

Genoveffa a deux sœurs, Lucia et Violetta, et un frère Roberto. Jenny a eu une enfance très agréable et elle s’est beaucoup amusée avec ses frères et sœurs tout en grandissant. Ses parents ont fait tout leur possible pour bien élever leurs enfants.

Genoveffa Darone Religion

Genoveffa et sa famille, comme beaucoup d’autres familles italiennes, sont chrétiens. Son mari, Lorenzo Insigne, est également chrétien et visite régulièrement l’église.

Genoveffa Darone Education

Genoveffa Darone a obtenu son diplôme d’études secondaires dans sa ville natale en Italie et elle était une excellente élève. Malheureusement, nous n’avons pas pu savoir si elle s’est inscrite à l’université par la suite ou si elle a choisi de consacrer son temps à sa carrière.

Genoveffa Darone Carrière professionnelle

Genoveffa a décidé de consacrer son temps à sa famille. Bien qu’elle ait eu de nombreuses opportunités de travailler à Naples, elle est actuellement femme au foyer.

Avant de rencontrer Lorenzo Insigne, elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de soins capillaires.

Genoveffa est l’une des WAG les plus dévouées et elle fait preuve d’un grand dévouement envers son mari. Elle est toujours là pour le regarder jouer et pendant l’Euro 2020, elle était toujours dans la foule pour le soutenir.

Valeur nette de Genoveffa Darone

La valeur nette de Genoveffa Darone est en cours de révision pour le moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

La valeur nette de Lorenzo Insigne, en revanche, est très importante. La valeur nette d’Insigne est estimée à plus 35 millions d’euros.

Le salaire annuel de Lorenzo Insigne est d’environ 8,5 millions d’euros et son salaire hebdomadaire est 163 462 €, faisant de lui l’un des joueurs de Naples les mieux payés.

Avoir autant d’argent vous permet d’avoir une vie luxueuse. Lorenzo Insigne a des voitures étonnantes telles que des Ferrari 458 et des Mercedes Benz AMG GT63.

Réseaux sociaux Genoveffa Darone

Genoveffa Darone a un compte Instagram depuis 2020, mais elle a rapidement gagné beaucoup de followers. Genoveffa est l’un des WAG les plus célèbres de la Serie A. Elle a gagné plus de 111 000 abonnés sur Insta et ils continuent de croître quotidiennement.

Vous pouvez consulter l’Instagram de Genoveffa Darone ici. Elle porte le surnom @daronejenny.

Mensurations Genoveffa Darone

Genoveffa Darone est une très belle femme et vous ne pouvez pas le nier. Elle ressemble à un vrai modèle, bien qu’elle n’en soit pas une dans la vraie vie.

La taille de Genoveffa Darone est de 5’9” (172 cm) et son poids est d’environ 58 kg. Elle a les cheveux noirs et les yeux noirs.

Les mensurations de Genoveffa sont de 36-26-36 pouces. La taille des pieds de Genoveffa est 6 (US). Elle a plusieurs tatouages, mais pas autant que Lorenzo.

Les enfants de Genoveffa Darone et Lorenzo Insigne

Genoveffa Darone et Lorenzo Insigne ont deux enfants ensemble. Ils ont deux fils.

Le 4 avril 2013, Jenny a donné naissance au premier fils d’Insigne, Carmine Insigne. Deux ans plus tard, le 13 mars 2015, ils ont accueilli leur deuxième fils Christian Insigne.