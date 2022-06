FC Nantes : Mercato en direct, toutes les pistes chaudes !

Après une superbe saison marquée par la victoire en Coupe de France, et donc un billet européen en poche, le FC Nantes s’active pour le mercato. Voici toutes les pistes chaudes du moment travailées par les Canaris.

Brice Samba (Nottingham)

Sous les couleurs de Nottingham Forrest, Brice Samba a vécu une saison de dingue. Et notamment dans le sprint final, puisque l’ancien portier de l’OM a été le véritable héros des play-offs. A lui seul, il a permis à son club de monter en Premier League. Pour autant, son regard se tourne vers la France et un retour en Ligue 1. Nantes est venu aux informations, dans la perspective d’un départ de l’excellent Alban Lafont, qui pourrait partir en cas de belle offre…

Flavio Medeiros (Trabzonspor)

Le FCN explore un nouveau terrain de jeu : la Turquie. C’est en SuperLig que les Canaris ont trouvé un milieu de terrain très intéressant : Flavio Medeiros. Après une saison pleine en prêt (Giresunspor), le joueur sous contrat avec Trabzonspor attire les convoitises. A 26 ans, ce milieu défensif ne coûtera pas très cher. Son prix est estimé à 2 millions d’euros. Si Ludovic Blas, très courtisé, venait à partir, il pourrait remplacer le maître à jouer d’Antoine Kombouaré.

Orta saha oyuncumuz Flávio Medeiros da Silva ile ilgilenen kulüpler; Fiorentina

Torino

Nantes

Rennes pic.twitter.com/99mrBBy2vN — DikFutbol (@dikfutbol) June 15, 2022

Ersin Destanoglu (Besiktas)

Toujours dans la perspective d’un départ d’Alban Lafont, le FC Nantes chasse un gardien de but. Et c’est encore sur le marché turc que les dirigeants nantais ont trouvé leur bonheur. Le prometteur Ersin Destanoglu plaît beaucoup. Mais ce dossier est complexe car il y a de la concurrence. En France, Lyon et Nice sont là. A l’étranger, l’Ajax, Schalke 04 et Salzbourg sont très actifs.

Un dossier à 5/7 millions d’euros, dans les cordes de Waldemar Kita…

Hugo Cuypers (KV Malines)

Avec Mogi Bayat comme conseiller, Waldemar Kita a toujours un œil en Belgique. Et pour remplacer Randall Kolo Muani parti vers Francfort, Nantes surveille une gâchette de Jupiler Pro League : Hugo Cuypers. Attaquant du KV Malines, il a inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives. En 29 matchs. Du solide qui pourrait être une belle affaire de l’été.

#MERCATO || D’après mes informations, Hugo Cuypers a été proposé au FC Nantes. Rien de concret pour le moment. Malines, son club, veut 5 millions en échange de son buteur. Un nom parmi tant d’autres pour l’instant pour les Canaris. #FCNantes pic.twitter.com/c0htHbZaJD — SV FOOT (@MSVFoot) June 13, 2022

Jonas Martin (Libre)

Après son aventure rennais, Jonas Martin est libre de tout contrat. Faute d’avoir trouvé un accord avec les Bretons pour prolonger, le voilà disponible. Et le FC Nantes a coché son nom. Selon 20 Minutes, son profil plaît beaucoup. A 32 ans, il dispose d’une bonne expérience et de la polyvalence recherchée par Antoine Kombouaré. Strasbourg et Montpellier sont également sur lui.