eSport FIFA 22 : Un adolescent signe avec une équipe professionnelle européenne d’esports

Un joueur local exceptionnel de Fortnite représentera l’équipe de Manchester City Esports lors des prochains tournois professionnels, a annoncé l’équipe plus tôt ce mois-ci.

Aidan Mong, 16 ans, qui concourt sous le nom de Threats et fréquente le lycée Palisades, a eu l’opportunité de signer avec l’équipe de Manchester City Esports après avoir été sélectionné via une campagne de recrutement.

Les esports sont des compétitions impliquant des jeux vidéo. Ces dernières années, les esports sont devenus de plus en plus populaires et lucratifs.

Près de deux douzaines d’équipes NBA ont une équipe affiliée à l’esport, qui concourent professionnellement dans la NBA 2K League. De même, de nombreuses équipes de football européennes professionnelles ont une équipe d’esports affiliée.

Manchester City, qui dispute la Premier League anglaise, n’est pas différent. Ils ont déjà une liste de joueurs professionnels de la FIFA (le jeu vidéo de football le plus populaire de la planète) signés dans leur équipe d’esports.

Threats sera le premier joueur signé dans l’équipe d’esports du club à participer à Fortnite, un jeu au format battle royale qui a gagné en popularité en 2017 et reste l’un des jeux les plus joués et les plus regardés aujourd’hui.

On estime qu’entre 6 et 12 millions de personnes jouent quotidiennement à Fortnite.

Les jeux vidéo font partie de la vie de Threats depuis qu’il a acheté une manette à l’âge de six ans. Il a commencé à jouer à Fortnite peu de temps après son lancement en 2017, mais il a déclaré qu’il n’avait commencé à s’entraîner sérieusement qu’en décembre 2020.

Manchester City Esports a lancé sa campagne City Solos Hunt en juin de cette année afin de recruter un joueur de premier plan sur Fortnite. Menaces a déclaré qu’il s’était vu offrir un contrat d’un an à la suite d’un entretien avec plusieurs membres du personnel de Manchester City.

“Être sélectionné comme le premier joueur Fortnite à signer pour Manchester City signifie tout pour moi”, a déclaré Threats. “Comme la plupart des joueurs de Fortnite, je rêvais de rejoindre une équipe, mais je n’aurais jamais pu imaginer faire partie d’une organisation comme (Manchester) City.”

Sa signature comprend également une visite tous frais payés au stade Etihad, le lieu où Manchester City joue ses matchs à domicile.

Les menaces ont représenté son nouveau club en compétition pour la première fois plus tôt ce mois-ci à l’Open DreamHack. Il a terminé 13e, 5e et 1er au classement général dans une variété d’événements au cours du tournoi de trois jours.

Il participe maintenant aux Fortnite Champion Series, qui se déroulent jusqu’au 31 octobre. Il s’est classé troisième lors d’un tour de qualification pour le tournoi plus tôt cette semaine.

En dehors du jeu, Threats aime faire de l’exercice, passer du temps à l’extérieur et jouer au football et au basket-ball.

