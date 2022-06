Edin Dzeko épouse – Amra Silajdzic

Amra Silajdzic est la magnifique épouse du célèbre footballeur Edin Dzeko, qui joue pour le club italien Roma.

Edin Džeko est probablement l’un des joueurs de football les plus célèbres, car il était une véritable star lorsqu’il jouait pour Manchester City.

Il a remporté la Premier League deux fois de suite avec les Citizens, mais en 2016, il a décidé qu’il était temps pour un nouveau chapitre de sa carrière alors il a rejoint la Roma.

Bien que la carrière professionnelle de Dzeko mérite d’être explorée, nous avons décidé de nous concentrer davantage sur sa femme. Vous trouverez donc ici tout ce que vous devez savoir sur Amra Silajdzic.

Edin et Amra sont ensemble depuis 2011, date à laquelle ils se sont rencontrés pour la première fois et ce fut le coup de foudre. Le couple a commencé à se fréquenter peu de temps après leur première rencontre.

En 2014, après trois ans de relation, Edin et Amra se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie de mariage, à laquelle ont assisté de nombreux invités, dont les coéquipiers de Dzeko.

Amra Silajdžić est surtout connue pour être l’épouse du célèbre footballeur Edin Dzeko.

Amra est également une actrice très célèbre et elle est apparue dans des séries comme CSI : NY.

Examinons maintenant de plus près la biographie d’Amra Silajdzic et apprenons-en plus sur elle.

Amra Dzeko (née Silajdzic) est née le 1er octobre 1984, elle a donc 37 ans.

Selon sa date de naissance, le signe du zodiaque d’Amra est la Balance, ce qui signifie qu’elle est très créative et qu’elle est également pacificatrice.

Habituellement, les personnes nées sous le signe de la Balance sont des créatures très sociales et aiment quand il y a des gens rassemblés autour d’elles.

Amra Silajdzic est née à Sarajevo, SR Bosnie-Herzégovine, SFR Yougoslavie, ce qui signifie que sa nationalité est bosniaque.

La famille d’Amra Silajdzic fait actuellement l’objet d’un examen, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

Amra n’a divulgué aucune information concernant ses parents, mais d’après ce que nous avons vu, elle est très proche de sa mère.

Amra a un frère, une sœur cadette, Samra Silajdzic.

Amra est devenue mannequin dès son plus jeune âge, puisqu’en 2000, elle a remporté le concours français, Metropolitan Top Model. De nombreux éclaireurs de mode l’ont remarquée, mais les plus chanceux ont été l’agence de mannequins Elite Model à Paris, qui a signé la jeune fille.

Après cela, Amra a figuré dans plusieurs publicités de la société de vêtements Anchor Blue et elle était le visage de Robin Jeans.

Silajdzic a décidé de tenter sa chance dans l’industrie de la télévision et elle a eu quelques petits rôles dans CSI : NY, Entourage et Silicon Valley.

Amra est également apparue dans plusieurs vidéoclips d’artistes très célèbres comme Enrique Iglesias, Chromeo et Blake Shelton.

Amra a également joué dans le film américain Assassins gothiquesdont la première a eu lieu en octobre 2011.

Amra Dzeko est également le modèle de visage de Jill Valentine dans Resident Evil Revelations, Resident Evil The Mercenaries 3D et Resident Evil Operation Raccoon City.

Amra est une femme très réussie et sa valeur nette le prouve. La valeur nette d’Amra Silajdzic est estimée à plus 1 million de dollars.

La valeur nette d’Edin Dzeko est 23 millions de dollars.

Amra est l’une des WAG les plus célèbres de la Serie A. Elle a gagné plus de 225 000 abonnés sur Instagram et les fans l’adorent, car son influence sur eux est très positive.

Amra préfère télécharger principalement des clichés de sa charmante famille, mais de temps en temps, elle publie des photos provocantes d’elle juste pour pimenter les choses.

Vous pouvez consulter l’Instagram d’Amra Silajdzic ici.

Amra et Edin ont trois enfants ensemble, mais Amra a une fille issue de son précédent mariage.

Le 2 février 2016, Amra a donné naissance au premier enfant de Dzeko, une fille Una Dzeko.

Le 9 septembre 2017, le couple a accueilli leur deuxième enfant, Dani Dzeko.

Le 12 septembre 2020, leur fille Dalia Dzeko est née.

La fille d’Amra, Sofia, est née le 1er novembre 2003.

Amra était auparavant mariée à l’homme d’affaires serbe Vladimir Vićentijević.

Ils se sont mariés en 2001, et après deux ans, ils ont accueilli leur fille, Sofia.

Cependant, le mariage d’Amra avec Vladimir a pris fin en 2007.