Dubaï, l’ultime espoir pour le rachat de l’OM ?

Parmi toutes les pistes explorées par la team #VenteOM sur les réseaux sociaux, on retrouve de plus en plus les Emirats Arabes Unis. Et si Dubaï était l’heureux investisseur que les supporters marseillais attendent pour tourner la page McCourt ?

Les mois passent. Et rien ne se passe… Pourtant, Thibaud Vézirian, le journaliste à l’origine des rumeurs autour de la vente de l’OM, continue d’affirmer haut et fort que le club est vendu et que c’est imminent. Il a été rejoint par des confirmations venues des South Winners, le célèbre club de supporters qui a récemment fêté ses 35 ans. La Mairie de Marseille en personne aurait indiqué à des responsables des SW que le club allait effectivement être cédé.

Mais à qui ?

C’est la grande question que se pose les fans du club, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #VenteOM. Des groupes qui traquent le moindre indice sur la cession de l’OM et surtout sur l’identité de celui qui pourrait reprendre le club.

Une réunion à Dubaï fin 2021…

Après avoir exploré la possibilité de voir l’Arabie Saoudite venir investir à Marseille (un fond saoudien a finalement bouclé le rachat de Newcastle, en Angleterre), c’est désormais des Émirats Arabes Unis dont il est question. Et plus précisément de la célèbre ville, très en vogue, de Dubaï. La cité émiratie regorge de personnalités fortunées et le football est l’un de leur terrain de jeu les plus plus prisés. Pourquoi Dubaï ? Tout simplement parce qu’une réunion s’est tenue là-bas en fin d’année dernière.

C’est le site du 10 Sport @le10sport qui a révélé cette information : « Le 10 Sport a eu confirmation d’un rendez-vous dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Et le sujet principal de ce meeting était bien le rachat de l’OM.

EXCLU @le10sport : Selon nos informations, une réunion s’est récemment tenue à Dubaï pour évoquer la vente de l’OM ! Ce n’est pas la première fois que l’OM est approché de la sorte, Frank McCourt a déjà reçu plusieurs offres. A lire ici #VenteOMhttps://t.co/1VAQYsxQhM — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2021

L’identité des personnes présentes à ce rendez-vous n’a pas filtré. Impossible de savoir si l’OM a dépêché un dirigeant ou si c’est un représentant mandaté par le club, comme cela se fait de plus en plus ces dernières années. Bordeaux, l’ASSE ou encore l’OL ont récemment mandaté des banques d’affaires pour trouver des investisseurs ou repreneurs. Certaines banques en font même une spécialité, désormais. Au cours de ce rendez-vous qui daterait du mois de novembre, des investisseurs auraient fait part de leurs intentions de se porter acquéreur de l’OM.

Comme depuis plusieurs années, Frank McCourt adopte la même position : il n’est pas vendeur. Mais il est à l’écoute des propositions. Et ce n’est clairement pas la première fois que l’OM est approché de la sorte. Selon nos sources, Frank McCourt a déjà reçu plusieurs offres très concrètes pour l’OM. Mais aucune n’a encore trouvé grâce à ses yeux. A voir si la dernière approche sera plus convaincante… »

Le moment idéal pour vendre

Si le dossier est encore flou, Dubaï reste une piste crédible et possible.

Et le timing d’une vente à court terme serait parfait. L’OM file tout droit en Ligue des Champions avec une deuxième place en Ligue 1 qui lui tend les bras. La menace d’une interdiction de recrutement ne pèse pas pour cet été, mais pour l’hiver 2022.

Si un investisseur rachète le club, il aura la possibilité de recruter ces prochains mois, parfait pour démarrer un nouveau projet.

Réponse dans quelques mois, donc…