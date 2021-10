Dimitri Payet sur les critiques des fans : « Soit tu m’aimes, soit tu me détestes. »

Dans une interview publiée dans L’Équipe Marseille d’aujourd’hui, le milieu de terrain Dimitri Payet a notamment évoqué ses performances nettement améliorées cette saison, ayant déjà marqué cinq buts cette saison et prospéré sous Jorge Sampaoli.

L’ancien homme de West Ham United a également réagi aux critiques de certaines sections de la fanbase de l’OM, ​​notamment à la suite des troubles des supporters la saison dernière qui ont abouti à une invasion ultras du terrain d’entraînement en janvier.

Sur la question de savoir si la différence entre le Payet de cette saison et celui de la saison dernière est la joie qu’il tire de jouer

C’est la base. La saison dernière, nous jouions dans un contexte difficile jusqu’à l’invasion des terrains d’entraînement. Après tout ce que j’avais vécu dans ce club, nous avions réussi l’exploit de faire encore pire [ironique].

Sur les critiques du leader du groupe ultra Vainqueurs après le cambriolage du centre de formation la saison dernière

Vous devriez lui poser la même question aujourd’hui et voir si sa réponse est la même. Mais cela fait partie de l’excitation de jouer pour Marseille. A chaque fois, je me dis que je vais faire mentir les gens. C’est ce que j’ai dit aux supporters lorsque je les ai rencontrés quelques semaines après les incidents. C’est vrai que je n’étais pas au meilleur de ma forme, mais je peux vous garantir que je travaille pour m’y remettre. Dans tous les cas, je ne fais pas de demi-mesures. Soit tu m’aimes, soit tu me détestes.

Sur l’adaptation au style de Jorge Sampaoli

Au début, c’était un peu répétitif à l’entraînement car il fallait s’immerger dans ce qu’il voulait. Il fallait recommencer en début de saison car l’effectif avait presque complètement changé.

Lire aussi : Lionel Messi au PSG: Pochettino pensait que le transfert de Messi était une “blague” de Leonardo ! L’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a révélé qu’il pensait que le…

Sur la différence entre Sampaoli et Marcelo Bielsa

C’est différent. Avec Bielsa, il fallait faire les exercices, les séances d’une certaine manière et pas d’une autre. Nous devions exécuter les instructions et surtout ne pas les remettre en question. Il y a plus de dialogue avec Sampaoli. Il est plus proche des joueurs, il plaisante même parfois avec nous. On peut se parler. Si les joueurs seniors pensent que quelque chose doit être corrigé, il sait écouter.

A voir aussi : Marseille 4-1 Lorient : ​​Dimitri Payet mène l’OM à une victoire éclatante sur Lorient MARSEILLE – 4 (Kamara 27, Guendouzi 56, 92, Milik 85) Pau López,…

Sur la signature qui l’a le plus impressionné

Les nouveaux joueurs ont tous apporté quelque chose de différent à la table. Mais je suis plus proche des jeunes joueurs. Celui qui m’a le plus impressionné est Willie [William Saliba]. Considérant comment il a fait depuis le début de la saison, je ne comprends pas comment il n’a pas joué plus avec Arsenal.

Lire aussi : Anthony Martial a-t-il un avenir à Manchester United ? Anthony Martial doit « boucler sa ceinture » s’il a une chance…