Dimitri Payet emmène les fans de West Ham dans un voyage nostalgique

Il fut un temps magique où chaque coup franc de West Ham United à moins de 30 mètres du but adverse donnait l’impression de gagner un penalty.

C’est à quel point le mercuriel Dimitri Payet était bon lorsqu’il a illuminé l’est de Londres et la Premier League au cours de 18 mois inoubliables avec West Ham.

Payet est indéniablement l’un des meilleurs joueurs à avoir honoré West Ham.

Mais lorsqu’il a quitté West Ham de manière controversée, son nom a été souillé par les partisans de Hammers.

Les fans de West Ham s’intéressent toujours à la carrière de Payet après qu’il soit allé AWOL en 2017 pour forcer un retour à Marseille après 18 mois magiques dans l’est de Londres.

On dit que le temps est un grand guérisseur. Et au fil des années – plus de quatre ans et demi maintenant – la force des sentiments négatifs envers Payet s’est estompée.

Cela a aidé David Moyes à faire de West Ham une véritable équipe européenne depuis.

En effet, les Hammers pourraient même retrouver Payet cette saison si les clubs étaient jumelés s’ils se qualifiaient pour les 16 derniers de la Ligue Europa.

Même à l’âge de 34 ans, Payet fait toujours des choses Payet comme West Ham s’en souvient si tendrement.

Et lorsqu’il a obtenu un coup franc au bord de la surface lors du match de Marseille contre Lens ce week-end, les fans de West Ham savaient la suite.

Payet s’est intensifié et a enroulé le ballon avec impudence par-dessus le mur et dans le filet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Coup franc sur le bord de la surface, Dimitri Payet debout dessus, la suite s’écrit

L’un des TRÈS MEILLEURS sur une balle morte pic.twitter.com/hegkPvoVwj

L’ancien héros de West Ham a également inscrit un penalty mais cela n’a pas suffi pour éviter une défaite 3-2.

Ironiquement, les buts de Payet sont intervenus le même week-end, West Ham a marqué un but à la dernière minute à l’extérieur en Premier League depuis le but du Français lors d’une victoire 3-2 contre Everton en 2016.

Parfois, rompre est la chose la plus difficile à faire. Mais il y a quelque chose de presque nostalgique à voir Payet marquer des buts sublimes, même si c’est pour Marseille.

West Ham est maintenant dans une relation amoureuse avec Said Benrahma et co.

Mais il n’y a pas de mal à regarder ce que fait l’ex de temps en temps, n’est-ce pas ?

