Dimitri Payet écope de cinq ans d’interdiction de stade

L’ancienne star de West Ham United, Dimitri Payet, est au centre d’une affaire en France où les procureurs demandent une suspension de cinq ans pour un fan de Nice.

Payet est indéniablement l’un des meilleurs joueurs à avoir honoré West Ham.

Mais lorsqu’il a quitté West Ham de manière controversée, son nom a été souillé par les partisans de Hammers.

Les fans de West Ham s’intéressent toujours à la carrière de Payet après qu’il soit allé AWOL en 2017 pour forcer un retour à Marseille après 18 mois magiques dans l’est de Londres.

Payet a régulièrement courtisé la polémique en France depuis son retour à L’OM également.

Il a été critiqué pour avoir refusé une baisse de salaire lorsque la pandémie de Covid a vu la saison de Ligue 1 annulée en 2020.

Alors que les joueurs de West Ham et de clubs à travers l’Europe ont accepté des réductions de salaire et des reports, Payet a catégoriquement refusé – bien qu’il prétende aimer le club (Le Journal de l’île de la Réunion).

La réputation de l’ancien meneur de jeu de West Ham a pris un autre coup la saison dernière lorsqu’il a été accusé d’être “en surpoids”.

C’était selon l’ancien gardien marseillais Pascal Olmeta, qui n’a fait aucun effort en ce qui concerne la forme physique de Payet (Get French Football News).

Payet a de nouveau été critiqué plus tôt cette année car il a été accusé de “jouer de sales tours” sur les nouvelles discussions sur la réduction des salaires de Covid (GFFN).

L’ancienne star de West Ham a de nouveau fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons en février alors que les tensions débordaient lors d’un affrontement enflammé entre Marseille et le PSG.

Il ne restait que quelques secondes lorsque Payet a lancé un mauvais coup de pied volant dans le torse de Marco Verratti.

L’officiel de match qui a présidé la victoire 2-0 du PSG n’a pas hésité à montrer un carton rouge à Payet, bien que l’ancien as de West Ham ait vérifié son adversaire terrassé – vraisemblablement dans le but d’échapper à un inévitable rouge.

Payet a encore défrayé la chronique le mois dernier lorsqu’il s’est retrouvé au centre de scènes moches lors du match de Marseille contre Nice.

Payet a été touché par un projectile lancé depuis la foule niçoise et l’a renvoyé avec colère vers les supporters niçois avant de faire de même avec une deuxième bouteille.

Cela a déclenché un pandémonium et une bagarre de masse alors que les fans envahissaient le terrain et que le match était abandonné.

Le Marteau de l’année 2016 aurait également été frappé par un fan de Nice lors des scènes de violence.

Et Nice-Matin et Get French Football News rapportent aujourd’hui que le procureur contre le supporter qui a donné un coup de pied à Payet pendant les troubles a demandé une interdiction de stade de cinq ans et une peine de six mois de prison à l’encontre de l’homme de 29 ans. .

Une dernière délibération aura lieu le 30 septembre, dans une affaire qui voit l’ancien héros de West Ham Payet, la LFP et le syndicat des joueurs comme plaignants.

