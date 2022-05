Deux journalistes en remettent une couche sur la vente de l’OM !

Serpent de mer, la vente de l’Olympique de Marseille revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. Après Thibaud Vézirian, c’est au tour d’un autre journaliste d’un média très influant de l’évoquer publiquement. Le signe que cela bouge vraiment ?

Et si c’était enfin l’épilogue d’un feuilleton qui dure depuis plus d’un an ? La vente de l’OM est en effet un sujet récurrent depuis que le journaliste Thibaud Vézirian a annoncé, à de nombreuses reprises, que le club était vendu à des investisseurs saoudiens.

Et depuis un mois, il s’exprime de nouveau pour réaffirmer ses dires. Invité de SportMed TV, il persiste et signe : « Aujourd’hui je n’ai que des voyants qui sont au vert. Ce qui doit arriver est inéluctable, c’est vendu ». A chaque fois qu’il prend la parole, c’est pour sceller l’avenir du club et il semble sur de son fait. « La vente, c’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c’est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j’en parle. Homme d’affaires, hommes d’État, agents, joueurs, dans les ministères… J’ai des centaines de sources. »

Sauf que cette fois, il n’est pas le seul journaliste à évoquer cette vente.

Rolland Courbis parle aussi de la vente du club

Après Thibaud Vézirian, journaliste indépendant, c’est au tour d’un média national d’évoquer la vente de l’OM. Sur les antennes de RMC, à deux reprises, c’est le célèbre Rolland Courbis qui a évoqué le dossier marseillais :

« Il y a des bruits comme quoi l’OM pourrait être vendu ».

Très bien informé sur les coulisses du football français, l’ancien entraîneur marseillais parle rarement au hasard. S’il a glissé cette phrase dans une émission de grande écoute, ce n’est pas pour rien. Rolland Courbis doit avoir des informations et sa prise de parole est un signe de plus qu’il se passe bien quelque chose…

McCourt inflexible…

Le souci, c’est que du côté de Pablo Longoria (président de l’OM) et de Frank McCourt (propriétaire), rien ne se passe.

Les deux hommes ont récemment pris la parole pour indiquer qu’ils préparaient sereinement le futur du club et la prochaine saison, marquée par le retour en Ligue des Champions. Après la superbe victoire contre Strasbourg (4-0), Frank McCourt n’a pas du tout laisser l’ombre d’un doute sur le fait qu’il poursuivait son projet : « Je n’ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d’émotion. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d’une nouvelle page cette saison et ce qu’il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c’est très important. Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions ».

Si vente il y a, elle prendrait totalement à contrepied les dirigeants actuellement en poste, qui martèlent à tour de bras vouloir continuer à Marseille. A voir si Thibaud Vézirian et Rolland Courbis tiennent le même discours à la fin de l’été…