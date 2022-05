Deux cadres du Stade Rennais intéresseraient des clubs de Premier League

Le Stade Rennais a fait une très belle saison en championnat, notamment grâce à quelques individualités qui ont porté le club tout au long de l’année. Et, justement, certains d’entre eux n’ont pas manqué d’attirer les convoitises de plusieurs clubs situés de l’autre côté de la Manche. Des clubs anglais, dont un de renom, seraient intéressés par la signature de quelques hommes forts de Bruno Genesio.

Une saison réussie pour Rennes

Le collectif rennais a impressionné tous les observateurs de football français, cette saison. Avec l’arrivée de Bruno Genesio, discuté par certains au début, le club a vite su s’adapter à un nouveau style de jeu, très offensif.

S’il fallait des chiffres pour prouver la très grande forme des hommes en rouge et noir, en voici quelques-uns :

80 buts marqués en 37 matchs

38 buts encaissés en 37 matchs

Deuxième meilleure attaque du championnat

Deux fois moins de buts encaissés que Saint-Etienne

46 buts marqués depuis le début d’année 2022

Quatrième au classement de la Ligue 1, et directement qualifié pour l’Europa League, le club breton pourrait pourtant rêver de plus. Après le PSG, cette saison, c’est indéniablement l’équipe la plus excitante à regarder et qui propose un niveau de jeu élevé.

C’est la première équipe de la saison à avoir battu le PSG, en plus d’avoir terrassé l’OL chez eux, 4-2.

Sans quelques contre-performances comme la défaite contre Nantes, ou Strasbourg, le club aurait pu tranquillement finir la saison à la deuxième place, qui serait plus que méritée. Cependant, c’est toujours possible, dans un scénario très peu probable.

En effet, si Rennes s’impose lors de la dernière journée, contre Lille, et que Marseille et Monaco s’inclinent respectivement contre Strasbourg et Lens, Rennes finirait second. Le club aurait le même nombre de points que ses concurrents. Toutefois, sa différence de buts est bien plus élevée : 45 contre, 25 pour Monaco et 21 pour Marseille.

Ces chiffres montrent bien que Rennes mériterait une place plus haute, ce samedi soir, mais, devra sûrement se contenter d’une quatrième, voir, au mieux troisième place.

Deux joueurs désirés en Angleterre

Avec une équipe aussi performante et séduisante, il est bien normal que de plus grands clubs soient intéressés par ses joueurs. Les prétendants n’ont pas tardé à se faire voir et préparent actuellement des offres pour s’attacher les services de plusieurs cadres de Rennes.

Nayef Aguerd, et Martin Terrier en font partie. En effet, West Ham souhaiterait faire signer le joueur marocain de 26 ans, tandis que Tottenham serait très intéressé à l’idée de faire venir le français, buteur à 21 reprises cette saison.

Le Marocain est une piste prioritaire pour West Ham, qui devra poser une offre satisfaisante, sachant qu’il est lié à Rennes jusqu’en 2025.

Comme son compère, Martin Terrier, est aussi lié jusqu’au club Rouge et Noir jusqu’en 2025. Les Spurs vont devoir poser une somme importante, pour s’offrir le meilleur buteur du club. Alors que Rennes, ne jouera probablement pas la Ligue des champions, ce ne sera sûrement pas le cas de Tottenham, actuellement quatrième.

Le joueur français pourrait donc être très tenté par une aventure là-bas, où il rejoindrait son compatriote Hugo Lloris.