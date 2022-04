De Haaland à Lukaku : Les attaquants superstars qui pourraient être en gros mouvement cet été

Alors que les grands d’Europe sont en train d’entamer la fin de saison, il ne fait aucun doute que les équipes de tout le continent sont déjà en train d’élaborer leurs plans pour l’été.

Alors que des équipes comme Manchester City se lancent à nouveau à la recherche d’un nouveau numéro neuf en vue de la campagne 2022/23, beaucoup s’attendent à ce que la fenêtre de transfert estivale batte des records.

Sur une liste qui comprend certains des attaquants les plus redoutables d’Europe, nous avons jeté un coup d’œil à quelques attaquants de poids qui ont été liés à un transfert blockbuster au cours des prochains mois.

Erling Haaland – Borussia Dortmund

Auteur d’un doublé contre Wolfsburg le week-end dernier lors de la victoire 6-1 du Borussia Dortmund, Erling Haaland n’a fait que confirmer pourquoi beaucoup le considèrent comme le meilleur numéro neuf d’Europe.

Bien qu’il ait dû faire face à des blessures tout au long de la saison, le joueur de 21 ans a tout de même inscrit 18 buts en seulement 20 apparitions, ce qui le place en troisième position dans la course au Soulier d’or allemand.

Bien que le BVB ait réussi à garder son talisman offensif pendant la fenêtre de transfert de janvier, il a été largement suggéré que la superstar norvégienne chercherait un nouveau défi dans les mois à venir.

En plus d’être lié à un potentiel transfert au Real Madrid cet été, il semble que Manchester City se trouve en pole position pour obtenir la signature de Haaland.

Le père de Haaland, Alfe-Inge, a passé trois ans avec les géants de la Premier League entre 2000 et 2003. Le Daily Mail rapporte que Manchester City a déjà accepté les conditions personnelles d’un contrat qui pourrait s’élever à environ 500 000 £ par semaine.

Romelu Lukaku – Chelsea

Alors que les fans de Chelsea ont pu s’enthousiasmer lorsque Romelu Lukaku a fait son retour à Stamford Bridge pour un montant record de 97,5 millions de livres sterling l’été dernier, l’attaquant belge se trouve aujourd’hui dans une sorte de cauchemar.

Blessé au talon d’Achille et absent de la Ligue des champions la semaine dernière, l’ancien joueur de l’Inter Milan a du mal à s’imposer comme le choix numéro un de Thomas Tuchel en attaque.

Avec l’international allemand Kai Havertz, qui connaît sa propre série de buts en tant que leader de l’attaque de Chelsea, de plus en plus de voix s’élèvent pour dire que l’ancien champion d’Europe pourrait déjà envisager de passer à la caisse.

En janvier dernier, Lukaku avait donné une interview choc en laissant entendre qu’il souhaitait déjà retourner à San Siro, mais il n’a toujours pas marqué le moindre but en Premier League depuis le 29 décembre dernier.

Toujours en proie à des problèmes publics dans les coulisses de Stamford Bridge, 90min a rapporté le week-end dernier que l’Inter Milan et le PSG ont déjà fait savoir qu’ils chercheraient à conclure un accord cet été.

Robert Lewandowski – Bayern Munich

La semaine dernière, le Bayern Munich a été éliminé de la Ligue des champions de l’UEFA à la suite d’une surprenante défaite 2-1 contre le club espagnol de Villarreal.

Bien qu’il semble que les hommes de Julian Nagelsmann se dirigent vers une nouvelle couronne nationale cette saison, l’inquiétude grandit quant au départ de Robert Lewandowski de l’Allianz.

Après avoir remporté un nouveau Soulier d’or et continué à battre de nombreux records au cours de ses deux années de carrière, la superstar polonaise est toujours en désaccord avec le Bayern au sujet d’un meilleur contrat.

Déjà auteur de 53 buts en club et en sélection cette saison, Lewandowski va bientôt entrer dans la dernière année de son contrat actuel et rien ne semble indiquer qu’un nouvel accord soit trouvé, malgré les efforts du Bayern.

Dans ce qui serait sans aucun doute un mouvement sensationnel cet été, Marca a rapporté le week-end dernier que les géants espagnols Barcelone sont de plus en plus confiants qu’ils pourraient trouver un accord pour amener le recordman polonais en Catalogne.

Edinson Cavani – Manchester United

Une fois de plus, Edinson Cavani n’a pas participé à la défaite 4-0 de Manchester United contre Liverpool en milieu de semaine, et tout porte à croire qu’il quittera Old Trafford cet été.

Alors que son contrat actuel expire dans quelques mois, l’attaquant uruguayen n’a réussi à faire que 17 apparitions pour les géants de la Premier League depuis le début de la saison.

Bien que l’ancien attaquant du PSG soit devenu l’un des favoris des supporters de la moitié rouge de Manchester, Cavani n’a pas réussi à trouver une réelle forme sous la direction de l’actuel entraîneur intérimaire Ralph Rangnick.

Cependant, bien qu’il n’y ait aucun signe de prolongation de contrat pour le joueur de 35 ans à Old Trafford, il a été suggéré qu’il ne manquera pas d’options cet été.

En effet, le Daily Mail a rapporté le mois dernier que l’Inter Milan, champion d’Italie en titre, souhaitait s’emparer de Cavani pour un transfert gratuit dans les semaines à venir.