Date de sortie de FIFA 22, coût, nouvelles fonctionnalités, éditions : un guide de tout ce que vous devez savoir en 2021

C’est cette période spéciale de l’année pour les millions de joueurs du monde entier qui font du jeu vidéo EA Sports FIFA une tradition annuelle. La dernière édition de la franchise, FIFA 22, est sur le point de sortir et beaucoup se sont déjà essayés au jeu avant sa sortie mondiale.

Pas encore rattrapé sur tout FIFA cette année ? Ce guide pratique partage tout ce que vous devez savoir avant de débourser de l’argent pour le nouveau jeu.

Date de sortie de FIFA 22

La sortie mondiale de FIFA 22 pour toutes les consoles aura lieu le vendredi 1er octobre 2021 pour suivre la tendance de chaque édition de la FIFA depuis la sortie de FIFA Football 2003 soit la dernière semaine de septembre, soit la première semaine d’octobre.

Le jeu est disponible depuis le lundi 27 septembre pour ceux qui précommandent l’édition Ultimate. Lire aussi : FIFA 22 eSport : Electronic Arts et la FIFA annoncent l’extension du programme Esports EA SPORTS FIFA 22.

FIFA 22 sortira sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5, Xbox Series X/S, ainsi que Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.

Prix ​​FIFA 22

Cette année, l’édition standard de FIFA 22 coûtera 59,99 $ ou 69,99 $ aux États-Unis, selon la console.

L’édition ultime du jeu est au prix de 99,99 $. Il s’agit d’une version spéciale du jeu qui contient du contenu supplémentaire tel que des packs supplémentaires, des kits, des objets et des joueurs pour FIFA Ultimate Team et Volta. Pour cette raison, elle est plus chère que l’édition standard et disponible à la fois en version physique et en version téléchargeable.

L’édition Champions du jeu a été interrompue pour FIFA 22.

Notes des joueurs de FIFA 22

Deux éditions de FIFA 22 sont disponibles à l’achat : Standard et Ultimate Edition. Voir l’article : MaJ FIFA 22 : nerf de blocage de l’IA, problème d’invisibilité et corrections de bugs. Vous obtenez des avantages supplémentaires avec Ultimate Edition, d’où le prix plus élevé.

Comme d’habitude, les notes sont publiées avant le match et Lionel Messi (PSG) est à nouveau le meilleur joueur de FIFA 22 avec EA Sports confirmant qu’il a une note de 93 dans le nouveau jeu.

FIFA 22 nouvelles fonctionnalités

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski est le deuxième joueur le mieux noté de FIFA 22 avec une note de 92 et il est suivi de Cristiano Ronaldo (Manchester United), Kylian Mbappe (PSG), Neymar (PSG), Jan Oblak (Atletico Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City), qui sont tous notés 91.

Prochaine génération

Nous avons passé en revue toutes les nouvelles fonctionnalités en détail dans un article séparé. Bien qu’il n’y ait toujours pas de VAR dans FIFA 22, voici les principaux points forts des nouvelles fonctionnalités qui feront partie du nouveau jeu :

Gameplay

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S de FIFA 22 incluent la nouvelle technologie de gameplay HyperMotion qui rend le jeu plus dynamique et réaliste que jamais. En utilisant les données de capture de match de joueurs professionnels dans un match de haute intensité, 11 contre 11 sur un terrain de grande taille, la technologie peut désormais rendre les mouvements des joueurs et du ballon plus réels (mais uniquement sur les plates-formes de nouvelle génération).

Mode carrière

Le thème de la vie réelle continue d’apparaître dans un certain nombre d’autres fonctionnalités de jeu : IA tactique qui permet aux joueurs de prendre de meilleures positions, combats aériens cinétiques, contrôle de balle composé, physique de la vraie balle et humanisation accrue. Il y a aussi quatre nouveaux mouvements de compétences, un sprint explosif et une refonte du gardien de but qui donneront une sensation différente au jeu.

Héros FUT

Il y aura des changements importants dans la carrière de manager et la carrière de joueur. Il existe désormais une carrière Créer votre club dans Manager, qui vous permet d’ajouter un club personnalisé à la base de données, et vous obtenez l’identité de ce club (nom, écusson, équipement, stade), l’affectation de la ligue et le budget de transfert. Player Career a ajouté des notes de manager et des objectifs de match pour vous aider à impressionner le patron. De nouvelles séquences cinématiques et des histoires élargies font également partie de la nouvelle édition.

Un nouveau type de carte appelé FUT Heroes a été ajouté, composé d’anciens joueurs qui ont eu un impact majeur au niveau des clubs et au niveau international, ajoutant une nouvelle dynamique à la constitution d’équipes dans FIFA Ultimate Team. Bien que les ICNES puissent être ajoutées à n’importe quelle équipe, les héros FUT sont chacun affectés à une ligue, ils auront donc un lien chimique fort avec tous les autres joueurs de cette ligue.

Équipe ultime

Volta

Clubs professionnels

En plus de FUT Heroes, il existe une nouvelle progression saisonnière pour Division Rivals et une nouvelle structure pour FUT Champions et FUT Champions Finals.

Ligues officielles & clubs

Le mode football de rue de la FIFA, Volta, fait l’objet d’une refonte majeure pour FIFA 22 en mettant davantage l’accent sur les mouvements d’adresse et le flair. La barre Skill Meter amplifie les objectifs, l’arbre de compétences est remanié et il y a maintenant huit nouveaux mini-jeux dans Volta Arcade.

Couverture FIFA 22

Des pros féminines peuvent désormais être créées dans FIFA 22 dans le mode de jeu Clubs Pro. Et avec les améliorations apportées à la croissance du joueur, les joueurs peuvent développer leur joueur virtuel exactement comme ils le souhaitent, en choisissant le style de jeu et la manière dont le joueur évolue au cours de la carrière des clubs professionnels. Les archétypes de joueurs et les avantages des joueurs feront également partie du nouveau jeu.

Après la Juventus (connue dans FIFA 22 sous le nom de Piemonte Calcio), EA Sports a perdu davantage de licences au profit de Pro Evolution Soccer (PES) ces dernières années, notamment les équipes de Serie A Atalanta, Napoli et Roma. Les nouvelles équipes du jeu incluent APOEL (Chypre), Ferencvaros (Hongrie), la partie galloise de Wrexham – maintenant détenue par les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney – et Hajduk Split (Croatie). La compétition Europa Conference League, qui est une nouveauté cette année, est également de la partie.

Kylian Mbappe est la star de la couverture de FIFA 22. La star de la France et du Paris Saint-Germain était le visage de FIFA 21 et continuera dans ce rôle avec la nouvelle édition :

La sélection de Mbappe a fait de lui le premier joueur à répéter en tant qu’athlète de couverture depuis Cristiano Ronaldo, qui a dirigé à la fois FIFA 18 et FIFA 19. Virgil van Dijk, Neymar, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala et Eden Hazard ont également récemment fait la couverture de l’édition annuelle d’EA. Jeu.

Sur quelles consoles FIFA 22 est-il activé ?

Avant cela, la sélection FIFA 17 de Marco Reus se situait entre les périodes de domination de Lionel Messi et Ronaldo, Messi servant d’athlète de couverture de FIFA 13 à FIFA 16, partageant les honneurs de FIFA 15 avec Hazard.

Wayne Rooney a également connu une période de domination en ce qui concerne la couverture de la FIFA, partageant chaque année les honneurs de FIFA 06-12 sur les éditions mondiales.

FIFA 22 sortira sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5, Xbox Series X/S, ainsi que Windows, PlayStation 4 et Xbox One.

EA Sports avait une offre de double droit pour FIFA 21 qui permettait aux utilisateurs de mettre à niveau leur copie PS4 vers PS5 ou Xbox One vers Xbox Series X/S sans frais supplémentaires. Cette offre est de retour pour FIFA 22 car de nombreux joueurs peuvent acheter le jeu avant de recevoir une nouvelle console en cadeau pendant la période des vacances 2021. Cependant, l’offre Dual Entitlement n’est disponible que pour les personnes ayant précommandé l’Ultimate Edition.

Jeu multiplateforme

La version Nintendo Switch de FIFA ces dernières années a été une mise à jour de l’équipe plutôt qu’un nouveau jeu et c’est encore le cas avec la FIFA 22 Legacy Edition. Il présentera les derniers kits, clubs et équipes ainsi qu’une identité visuelle mise à jour, mais les fonctionnalités et modes de jeu seront repris de FIFA 21 sans nouvelles améliorations.

Google Stadia, qui a été lancé en 2019, n’avait pas FIFA 20, mais FIFA 21 était disponible pour jouer sur la nouvelle plate-forme. Cela continuera pour FIFA 22.

Comment jouer à FIFA 22 au début

Comme l’édition précédente, FIFA 22 ne prendra pas en charge le jeu multiplateforme.

Inscrivez-vous à EA Play

En outre, EA Sports affirme que les joueurs pourront affronter et affronter d’autres joueurs en fonction de la version de FIFA 22 qu’ils jouent. En bref, les utilisateurs de PS4 et PS5 ne peuvent correspondre dans des jeux en ligne que s’ils utilisent tous les deux la version PS4 du jeu, la même chose s’appliquant aux joueurs Xbox One et Xbox Series X|S.

Il existe plusieurs façons de jouer à FIFA 22 plus tôt, avant la date de sortie officielle du 1er octobre 2021.

Une façon de jouer à FIFA 22 avant la date de sortie est de s’inscrire à EA Play, un service qui permet aux abonnés un essai d’essai de 10 heures. L’essai d’accès anticipé d’EA Play était disponible à partir du 22 septembre 2021, soit 10 jours avant le jour du lancement officiel.

Disponible sur les appareils PlayStation, Xbox et Windows, le prix d’un abonnement EA Play est de 4,99 $ par mois ou de 29,99 $ pour un abonnement annuel.

Précommandez FIFA 22 Ultimate Edition

En plus de pouvoir jouer à FIFA 22 plus tôt, les abonnés à EA Play reçoivent un certain nombre d’autres avantages liés à d’autres titres de jeux EA, avec une bibliothèque de jeux gratuits et des remises disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur EA Play sur le site officiel.

Vous pouvez également jouer à FIFA 22 plus tôt si vous pré-commandez l’édition ultime du jeu. Les avantages de précommande de FIFA 22 Ultimate Edition incluent un accès anticipé de quatre jours, ce qui signifie que vous pourrez jouer à partir du 27 septembre 2021.

Construction précoce dans Ultimate Team

Les avantages complets de la précommande d’Ultimate Team sont :

Pour les appareils PlayStation et Xbox, FIFA 22 Ultimate Edition est au prix de 99,99 $ aux États-Unis. La version PC de FIFA 22 Ultimate Edition coûte 79,99 $ aux États-Unis.

Pour précommander FIFA 22 Ultimate Edition, vous pouvez le faire via le site officiel d’EA Sports.