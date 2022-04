Darwin Núñez, le PSG fait trembler l’Europe avec son offre

in

La grande saison de Darwin Núñez (22 ans) n’a pas laissé les grands clubs européens indifférents.

Selon *The Athletic, plusieurs d’entre eux se sont positionnés pour tenter de recruter l’attaquant uruguayen, auteur de 31 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues en 2021-2022.

Darwin Núñez veut jouer en Europe

Outre le PSG, d’autres clubs européens seraient intéressés par Darwin Núñez. Newcastle l’envisagerait pour son nouveau projet. Cependant, le joueur de Benfica a été très clair concernant son transfert chez les Magpies et son avenir. Comme le rapporte le Telegraph, Darwin Núñez a déclaré qu’il voulait jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Par conséquent, tous les clubs intéressés sont prévenus.

Le PSG fait partie des clubs intéressés par un transfert

Selon The Athletic, le PSG fait partie des prétendants à un transfert, mais il n’est pas le seul. Manchester United et Chelsea seraient également sur les rangs. L’international uruguayen (8 apparitions, 2 buts) est sous contrat jusqu’en 2025 et doit être recruté à un prix élevé. Benfica valoriserait l’attaquant à 70 millions d’euros. Selon les médias britanniques, Paris en fait une option sérieuse en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain ou d’échec d’un éventuel transfert d’Erling Haaland, très courtisé.

Nunez a rejoint Almeria en provenance de Penarol pour 13 millions d’euros en 2019. Il a marqué 16 buts en 32 matchs lors de sa première saison en D2 espagnole avant d’être vendu à Benfica pour 24 millions d’euros l’été suivant. Il réalise une bonne première saison au Portugal (14 buts et 12 passes décisives lors de la saison 2020-2021) avant d’exploser cette année.

Le joueur avait été suivi dans le passé par plusieurs clubs de Ligue 1, dont Lyon et Rennes. Julien Stéphan, qui était avec la Bretagne à l’époque, l’avait publiquement reconnu. C’est un profil d’attaquant très intéressant, très complet, avec une grande générosité”, a expliqué le coach. Nous l’avions suivi à un moment donné. Nous avons finalement obtenu Serhou (Guirassy vient d’Amiens en 2020, ndlr) et aujourd’hui nous sommes très heureux d’avoir Serhou avec nous”.

Le Bayern prend froid devant le PSG

Mais en Allemagne, le déluge est arrivé. Le quotidien Abendzeitung, spécialisé dans l’actualité de Munich et de sa région, révèle qu’un club a pris les devants dans ce dossier, le PSG. L’offre pour l’Uruguayen est si élevée que le club bavarois a décidé de jeter l’éponge, estimant que le Paris SG remportera le litige pour près de 80 millions d’euros.

Une somme énorme qui serait plus que suffisante pour que le Benfica Lisbonne vende son avant-centre, qui est un joueur complet, efficace et surtout encore jeune. Cependant, les Eagles avaient initialement mis une étiquette de prix de 60 millions d’euros. Reste à savoir si les équipes anglaises, qui ont également une dimension financière importante, se laisseront convaincre aussi facilement par le PSG.

Mais la crainte de voir Kylian Mbappé partir et ne pas être remplacé par un joueur capable de faire la différence et d’enthousiasmer les supporters est réelle à Paris, où une dépense importante est engagée, au moins en attaque.

