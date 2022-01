Crystal Palace – Liverpool : Pronostic, formations probables et où le voir à la télé

Selon notre pronostic Crystal Palace – Liverpool, l’équipe de Klopp devrait pouvoir décrocher une victoire lors du match du dimanche 23 janvier, même si certains joueurs clés seront absents. Au cours de cet article, nous analyserons les meilleurs conseils de paris et les dernières nouvelles des équipes.

Crystal Palace – Liverpool pronostics et cotes

Pronostic Crystal Palace – Liverpool 1X2 : Liverpool @ 1,57 – Lottomatica

Parmi les équipes de Premier League, Liverpool est l’une des plus redoutées et possède en fait l’un des meilleurs départements offensifs. A voir aussi : Leicester City – Liverpool : Prédiction, formations probables et cotes. Crystal Palace, avec 25 buts marqués en moins depuis le début du championnat et près du double de buts encaissés, ne manquera pas de se faire battre par les Reds de Klopp.

Prédiction – Liverpool Goals – Plus de 1,5 @ 1,55 – Goldbet

La part sur le total des buts de Liverpool offerte par Goldbet est très intéressante, surtout si l’on considère que les Reds ont marqué un total de 55 buts jusqu’à présent. Ceci pourrez vous intéresser : Arsenal – Liverpool : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Une somme de buts de Liverpool à la fin du match supérieure à 1,5 est donc cotée à 1,55 sur le site Goldbet.

Pronostic – Score invité uniquement – Oui @ 2,75 – Eurobet

Avec seulement 18 buts encaissés en 21 matches de championnat, Liverpool possède l’une des meilleures défenses et même lors du dernier match direct avec Crystal Palace, ils ont réussi à ne même pas encaisser de but. Sur le même sujet : Prédiction Dortmund vs Besiktas : formations probables et cotes. La possibilité que les Reds sortent indemnes du match du dimanche 23 janvier est cotée à 2,75 sur Eurobet.

Les cotes Crystal Palace – Liverpool

Ci-dessous, nous avons inclus les dernières cotes sur les meilleurs paris 1 × 2 :

Nous précisons que les quotas antérieurs peuvent faire l’objet de modifications.

Formations absentes et probables de Crystal Palace – Liverpool

Au total, il y a 5 joueurs de Crystal Palace qui, pour diverses raisons, ne pourront pas participer au match contre Liverpool. McArthur est blessé, tout comme Tomkins, tandis qu’Ayew, Kouyate et Zaha sont engagés dans la Coupe d’Afrique des Nations. Parmi les joueurs de Liverpool, on ne retrouvera pas Alcantara, Origi, Phillips et Elliott pour cause de blessure, tandis que Salah, Mane et Keita sont avec leurs équipes nationales respectives. Voici les compositions probables pour le prochain match :

Formation probable de Crystal Palace : Butland ; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell ; Gallagher, Hughes, Schlupp; Olise, Edouard, Eze

Formation probable de Liverpool : Alisson ; Alexandre-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Henderson, Fabinho, Jones ; Oxlade-Chamberlain, Firmino, Diogo Jota.