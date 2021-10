Cristiano Ronaldo a-t-il fait une erreur en venant à Manchester United ?

in

Lorsque Cristiano Ronaldo a décidé de se séparer de la Juventus l’été dernier afin de faire un retour à Old Trafford, il n’a peut-être pas envisagé le scénario dans lequel cette équipe de Manchester United a du mal à tenir dans cette première partie de la saison.

Les Red Devils n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues et ils occupent actuellement la septième place du classement de la Premier League.

Ils sont peut-être en tête du groupe B de la Ligue des champions, mais pour ce faire, ils ont dû remporter deux victoires à domicile contre Villarreal et Atalanta, après avoir perdu contre les Young Boys. L’un des plus mauvais résultats de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est également survenu il y a environ un mois lorsque West Ham de David Moyes les a battus 1-0 à Old Trafford pour les éliminer de la Coupe Carabao. Ensuite, les choses sont allées de mal en pis avec l’humiliation 5-0 à domicile contre Liverpool dimanche.

Le brillant début de campagne de Ronaldo

L’international portugais a marqué un doublé lors de ses deuxièmes débuts à United contre Newcastle, le premier match lors de leur défaite 2-1 contre les Young Boys, l’égalisation lors de leur victoire 2-1 à West Ham et le vainqueur contre Villarreal.

Au total, Ronaldo a marqué six fois en neuf matchs jusqu’à présent cette saison pour Manchester United, mais aucun autre joueur ne semble être en mesure de le compléter pour les Red Devils.

Ronaldo ne peut pas le faire seul

Paul Pogba n’a pas réussi à diriger l’équipe depuis le milieu de terrain, tandis que l’arrivée estivale Raphael Varane est écartée par un coup et Marcus Rashford vient tout juste de reprendre l’action après s’être remis d’une blessure.

Les arrivées de Sancho et Varane étaient censées transformer cette équipe de Manchester United en prétendants au titre, mais cela ne semble pas être le cas à en juger par leur forme dans cette première partie de leur campagne sous Solskjaer.

Il se pourrait donc que Ronaldo ait fait une erreur en décidant de quitter la Juventus pour revenir à Manchester United l’été dernier.

