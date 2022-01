Côte d’Ivoire – Egypte : Pronostic, composition probables et conseils pour votre paris

La Côte d’Ivoire et l’Egypte s’affronteront le mercredi 26 janvier à 17h00 dans un match valable pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique. Ici, nous avons décrit quelques paris possibles sur la prédiction Côte d’Ivoire – Egypte.

Cotes et astuces de prédiction Côte d’Ivoire – Egypte

Côte d’Ivoire – Egypte Prédiction 1X2 : Côte d’Ivoire @ 2.25 – Eurobet

Nous sommes en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, l’épreuve la plus importante du continent, avec un match presque aussi bon qu’une finale, étant donné que deux des initiales favorites se disputent la victoire. On parle de la Côte d’Ivoire et de l’Egypte, qui s’affronteront à 17h00 le mercredi 26 décembre dans un match qui comprend un spectacle et probablement quelques buts qui font monter la moyenne des buts marqués dans la compétition, qui, parlant de pronostics, toujours terminer avec un moins de 2,5. Sur le même sujet : Lyon OL – Metz : Pronostic, cotes et formations probables. Plusieurs joueurs de Serie A ont été attentifs, dont bien sûr le Milanista Kessié. La prédiction pour cette demi-finale est vers la victoire de la Côte d’Ivoire, qui a plusieurs individualités plus fortes que l’Egypte, qui a cependant l’un des joueurs les plus forts du monde à ne pas sous-estimer, Mohamed Salah. La cote pour la Côte d’Ivoire gagnante est de 2,25.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 2,75 – Lottomatica

C’est une cote dont tous les parieurs devraient profiter, à savoir Over 2.5, coté à un incroyable 2.75, en raison des nombreux Under 2. Lire aussi : Paris Saint Germain – Lille LOSC : pronostic et formations probables.5 sortis lors des matchs précédents. Compétition donc pauvre en buts.

Prédiction But / Pas de but : Goal @ 2,10 – Goldbet

Selon l’avis de nos experts les deux formations marqueront, option cotée à 2. Sur le même sujet : Inter Milan – Torino : pronostic, cotes et conseils pour votre paris.10 sur Goldbet.

Les cotes du match Côte d’Ivoire – Egypte

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les formations probables de Côte d’Ivoire – Egypte

Probable formation ivoirienne (4-3-3) : Sangare, Aurier, Kossounou, Deli, Konan, Sangaré, Seri, Kessié, Pépé, Haller, Gradel. Entraîneur : Patrice Beaumelle. Out: Boly (blessure au mollet)

Formation probable Egypte (4-3-3) : Shenawi, Kamal, Hegazy, Abdelmoneim, Ashraf, Elneny, Sulaya, Said, Salah, Mohammed, Marmoush. Entraîneur : Carlos Queiroz. Indispensable :