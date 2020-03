Coronavirus : Les supporters, joueurs et entraîneurs de la Bundesliga s’embarquent en terrain inconnu

La Bundesliga va entrer dans l’histoire, car le coronavirus oblige à jouer le derby du Rhin à huis clos. Ce qui est décevant pour le fan pose un tout nouveau défi aux entraîneurs et aux joueurs.

Ce qui était attendu depuis plusieurs jours est devenu officiel mardi matin, avec l’annonce par la ville de Mönchengladbach qu’en raison de l’épidémie de coronavirus, le match de Bundesliga de mercredi soir entre le Borussia Mönchengladbach et Cologne allait se jouer à huis clos.

Cette décision faisait suite à une recommandation du ministre allemand de la santé, Jens Spahn, qui avait déjà demandé dimanche l’annulation de tous les événements impliquant plus de 1 000 personnes en raison de l’épidémie. Cependant, dans le système de gouvernement allemand, les ordres d’annuler des événements ou de jouer à huis clos ne peuvent venir que des autorités locales.

Le match de mercredi soir sera une première, non seulement pour le derby du Rhin, mais aussi pour la Bundesliga dans son ensemble, car auparavant en Allemagne, seuls les matchs de deuxième division ou de division inférieure avaient été joués sans spectateurs.

Déception, pas de surprise

Pour les fans comme Tobias Bernsen, membre à vie du FC Cologne, l’annonce de mardi a été une déception, mais pas un choc.

“Depuis dimanche, je m’attendais à ce qu’aucun spectateur ne soit autorisé à entrer”, a déclaré Bernsen à DW. “Bien sûr, j’attendais avec impatience un derby, un match du soir avec beaucoup d’ambiance, mais je peux aussi comprendre la décision des autorités sanitaires”.

Bernsen a déclaré que, comme beaucoup d’autres fans des deux camps, il suivrait simplement le derby à la télévision dans un pub avec des amis. Toutefois, certains supporters, du côté de Gladbach, ont indiqué qu’ils prévoyaient de se rendre au Borussia-Park mercredi soir, même s’ils n’étaient pas autorisés à y entrer – ce qui semble aller à l’encontre de l’objectif de jouer le match derrière des portes

Une situation nouvelle et difficile

Alors que les supporters détenteurs de billets cherchent des alternatives pour suivre le derby, les joueurs se trouvent confrontés à une situation totalement nouvelle sur leur lieu de travail. Le psychologue sportif Fabian Pels, de l’université allemande du sport de Cologne, explique que pour un joueur de Bundesliga habitué à jouer devant des dizaines de milliers de fans, l’environnement à l’intérieur du Borussia-Park peut être déroutant, surtout pendant les premières minutes.

“On entend davantage ce qui se passe sur le terrain lui-même, on entend plus de cris (de la part des joueurs et des entraîneurs), et on peut communiquer d’une manière différente. C’est une situation nouvelle et difficile, et cela peut vous rendre particulièrement nerveux au début”, a-t-il déclaré à DW. “Mais je suppose qu’après une phase de ressenti au début, toute la situation se stabilisera ou se normalisera”.

Cependant, comme le souligne Pels, c’est aussi une situation que peu d’entraîneurs connaissent vraiment, mais il y a des choses qu’ils peuvent faire pour aider à préparer un match à huis clos, afin de ne pas être aussi surpris par les différences lorsqu’ils entrent sur le terrain. Ils peuvent notamment parler des différents sons et de l’atmosphère qu’ils vont ressentir pendant le match. D’autre part, il est également utile pour l’entraîneur de rappeler à ses joueurs les choses qui resteront constantes.

“Tout n’est pas différent, il y aura toujours les mêmes routines que vous voudrez suivre, et vous chercherez à jouer avec le même système tactique”, a-t-il déclaré. “En combinant les deux aspects, en regardant ce qui sera différent et en regardant ce qui sera le même, une très bonne préparation devrait être possible”.

L’entraîneur de Gladbach, Marco Rose, était en charge du RB Salzburg en 2018, lorsqu’ils ont affronté l’Etoile Rouge de Belgrade à huis clos

Un environnement familier

Il a également noté que le fait de pouvoir faire entrer les joueurs dans le stade vide pour une séance d’entraînement pourrait contribuer à rendre l’environnement moins étrange le jour d’un match, ce que l’entraîneur de Gladbach, Marco Rose, a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse d’avant-match qu’il avait l’intention de faire.

“Nous allons nous entraîner dans le stade aujourd’hui pour nous familiariser avec la situation, bien sûr, ce n’est pas la même chose qu’un match”, a-t-il déclaré. “Nous n’aurons pas nos fans derrière nous demain, mais nous devrons quand même maintenir la tension sur le terrain”.

Rose est également l’un des rares entraîneurs à avoir participé à un match à huis clos, un match de qualification pour la Ligue des champions contre l’Etoile Rouge à Belgrade en août 2018, alors qu’il était encore au service du Red Bull Salzbourg.

L’entraîneur de Gladbach a déclaré que le match, qui s’est terminé par un match nul 0-0, “était inconfortable, la préparation était difficile”, et qu’il aurait préféré de loin jouer le match devant 50 000 personnes.

Une tendance croissante

Que vous gagniez ou perdiez mercredi soir, vous devez penser que lui et tous les autres participants ressentiront forcément la même chose après les 90 minutes.

La police de la préfecture de Paris a ordonné lundi que le match de Ligue des champions de Dortmund contre le PSG au Parc des Princes soit à huit clos.