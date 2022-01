Conseils pour encourager la pratique du sport dès le plus jeune âge

Le sport, tout le monde le sait, est bon pour la santé, tant physique que morale. Une personne qui pratique une activité physique régulièrement est souvent plus équilibrée et plus heureuse. De quoi motiver les parents. Très jeunes, les enfants sont avides de mouvements et ne devraient pas être difficiles à convaincre et tant mieux, car le sport ne peut que leur être favorable.

Pourquoi commencer le sport quand on est très jeune ?

On peut initier les enfants à l’activité physique et sportive dès un an pour certains sports. Pour les parents, à cet âge, c’est surtout un moyen d’occuper les enfants pour qu’ils se dépensent. Un enfant qui bouge mange de meilleur appétit ; ce qui peut être intéressant au moment de la diversification de la nourriture.

Un peu plus tard, un jeune enfant appréciera surtout de gagner des médailles sportives. Au-delà de la compétition ou même de l’émulation, ce sont surtout ces récompenses bien tangibles qu’il pourra arborer au cou ou mettre dans sa chambre, qui le remplieront de fierté.

Pourtant, le sport, pratiqué très jeune permet aussi de prendre de bonnes habitudes dans différents domaines. Alimentation plus saine, sommeil de meilleure qualité sont autant de choses que l’enfant appréhende plus tôt et des habitudes qu’il conserve pendant toute sa vie.

Il est prouvé dans de nombreuses études que plus ces habitudes commencent tôt, plus elles ont de la chance d’être ancrées dans la vie d’adulte.

D’autres mettent en corrélation l’idée que le fait de bouger et de se dépenser favoriserait les fonctions cognitives des enfants. Ils pourraient se concentrer plus facilement sur leurs devoirs. L’activité physique pourrait donc avoir lieu après l’école, par exemple, pour qu’ils puissent se défouler, après des heures à être restés assis.

Enfants : les mettre au sport très tôt est toujours une bonne idée :

Même en école primaire, il n’est pas rare que les enfants ne se sentent pas à l’aise avec leurs camarades avec lesquels ils ont tendance à se comparer.

Le sport, le dépassement de soi permet d’avoir une bonne confiance en ses capacités. Même un enfant qui n’a pas toujours des notes excellentes dans d’autres matières peut se rattraper avec le sport. Cela peut créer également des vocations. Qu’ils soient petits ou adolescents, tous les enfants apprécient de remporter des trophées ou des médailles comme ceux que l’on peut trouver sur https://www.budgettrophy.com/fr/ et qui les mettent à l’honneur.

Avoir des buts et des objectifs à atteindre les préparent à leur vie d’adulte, à leur vie sociale et professionnelle.

Une heure d’activité physique par jour, pour un enfant est suffisante pour créer de bonnes habitudes de santé. Un enfant qui bouge, qui apprend à jouer en collectif, c’est un enfant qui voit s’éloigner la sédentarité, les problèmes liés à l’obésité.

C’est aussi un excellent moyen de nouer des amitiés. Certains caractères peuvent éprouver des difficultés pour se trouver des amis. Faire partie d’une équipe ou au contraire, avoir des adversaires, permet d’aller au-delà d’une timidité maladive, d’un tempérament un peu solitaire. Un bon moyen de faire des enfants épanouis.