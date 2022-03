Clermont – Marseille OM : prédiction et formations probables

Le petit et modeste Clermontois affronte le grand Olympique de Marseille à domicile ce dimanche soir, au stade Gabriel Montpied, lors d’un match valable pour la douzième journée de cette édition de Ligue 1. Découvrons tout de suite ensemble les cotes et les meilleurs pronostics pour le rencontre.

Pronostic Clermont – Marseille, l’Olympique obtiendra les trois points sans trop de difficultés

Clermont – Marseille Prédiction 1X2 : 2 – Marseille @ 2.30 – Goldbet

L’Olympique de Marseille sera le club qui débutera avec un avantage ce dimanche : les Marseillais disposent d’un effectif de grande qualité, certainement supérieur à celui de Clermont, en manque de joueurs de premier plan au niveau national ; ce sera l’élément qui influencera le plus le déroulement du match et permettra à l’OM d’obtenir la victoire sans trop d’efforts. A voir aussi : Cittadella – Como 1907 : Prédiction et formations probables. Nous vous recommandons de parier sur le succès marseillais depuis la plateforme de Goldbet, qui évalue la victoire de l’équipe visiteuse à 2,30.

Prédiction Gol / NoGol: Gol @ 1.60 – Lottomatica

Le match tournera en faveur de l’équipe visiteuse, le résultat final fera sourire à Marseille ; malgré cela, nous attendons de Clermont qu’il fasse de son mieux, atteignant au moins le point d’empocher le ballon une fois. Lire aussi : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Les deux équipes iront sur le net et nous pensons donc qu’il est judicieux de parier sur des buts, un jeu pour lequel le portail Lottomatica offre une excellente cote de 1,60.

Prédiction Under / Over: Over 2.5 @ 1.80 – Eurobet

Nous assisterons à une confrontation footballistique amusante et pleine, dans laquelle les attaques des deux équipes se montreront à plusieurs reprises, brillantes de buts; les buts ne manqueront pas et nous nous attendons à ce qu’au moins trois soient marqués pendant le match, c’est pourquoi nous recommandons de parier sur plus de 2,5, que le portail Eurobet partage à un bon 1,80. Sur le même sujet : Paris Saint Germain – Lille LOSC : pronostic et formations probables.

Les actions de Clermont – Marseille

Voici les principales cotes du match :

Remarque : les quotas indiqués peuvent être sujets à changement au fil du temps.

Sur le même sujet : Udinese – AC Milan : pronostics, cotes et astuces pour votre paris Les derniers à entrer sur le terrain samedi 11 décembre en Serie…

Les formations probables de Clermont – Marseille

La situation des blessures et des absences est relativement contenue, tant au domicile de Clermont qu’à celui de Marseille ; seulement deux seront absents pour la formation première, qui sera privée des milieux de terrain Gastien et Magnin, tandis que l’Olympique ne manquera pas un pion et pourra s’appuyer pleinement sur l’ensemble de son staff.

Formation probable de Clermont :

Desmas ; N’Simba, Ogier, Hountondji, Zedadka ; Samed, Abreu ; Rashani, Berthomier, Dossou ; Bayo. Entraîneur : Gastien

Formation marseillaise probable :

Pau Lopez ; Peres, Caleta-Car, Saliba, Rongier ; Kamara, Guendouzi ; Sous, Payet, Lirola ; Milik. Entraîneur : Sampaoli.