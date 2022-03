Clermont Foot 63 – Nice OGC : Prédiction et formations probables

Clermont et Nice s’affronteront dimanche 21 novembre à 17h00, dans un match valable pour la 14e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Clermont – Nice.

Cotes et Astuces pour la Prédiction Clermont – Nice

Clermont – Nice Prédiction 1X2 : Nice @ 2.03 – Eurobet

Clermont et Nice s’affronteront dimanche 21 novembre à 17 heures, dans un match qui sur le papier n’a qu’un seul vainqueur, l’équipe visiteuse. Nice qui occupe la 3e place avec 23 points marquant 23 buts, avec une bonne moyenne de 1,8 buts par match, qui défiera Clermont qui compte 13 points, avec 6 défaites en 13 matches joués. A voir aussi : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Cote très intéressante que Nice gagne à l’extérieur, donnée à 2,03, qui est peut-être la cote la plus jouée pour les matchs de Ligue 1 car elle doublerait votre victoire finale et ce n’est pas une cote si difficile à deviner, étant l’équipe la plus forte.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,90 – Lottomatica

Étant un match sur papier avec un seul vainqueur, cela ne signifie pas que l’équipe à l’extérieur, Nice, gagnera par de nombreux buts. C’est pourquoi entre Over et Under 2. Ceci pourrez vous intéresser : L.R Vicence – Bénévent : Prédiction, formations probables.5 nous pensons que le meilleur pronostic pour ce match est le Under 2.5 noté à 1.90, car nos experts estiment que ce sera un match avec un maximum de 1 0 2 buts à 0, une faveur de Nice évidemment.

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 2,10 – Goldbet

No Goal, coté à 2,10, est la cote que nous recommandons pour ce match dans lequel on voit à peine Clermont marquer, même s’ils jouent à domicile et ont le public local en faveur qui donnera un coup de pouce considérable. Lire aussi : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris. Les chances qu’une fois ajoutées à votre pari doublent votre gain final, tout comme les cotes Moins de 2,5 recommandées ci-dessus.

Les cotes du match Clermont – Nice

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les formations probables de Clermont – Nice

Il y en a 2 indisponibles pour Clermont, mais 8 pour Nice. Parmi les rangs de Clermont on retrouve Hountondji et Magnin indisponibles, pour Nice à la place Gouiri, Guessand, Boudaoui, Kluivert, Bard, Bambu, Atal et Dante disqualifiés en raison du carton rouge reçu lors du dernier match contre Montpellier. Les files d’attente probables devraient donc être les suivantes :

Formation probable de Clermont (4-3-1-2) : Green, Camara, Sow, Kolodziejczak, Silva, Gourna-Douath, Youssouf, Moueffek, Boudebouz, Hamouma, Khazri. Entraîneur : Claude Puel.

Formation probable niçoise (4-4-2) : Benitez, Atal, Todibo, Lotomba, Yard, Cunha, Thuram-Ulien, Lemina, Camara, Delort, Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.