Cittadella – Como 1907 : Prédiction et formations probables

Ce sera le match entre Cittadella et Côme pour conclure les trois jours consacrés au quinzième tour du championnat de Serie B. Un match décidément intéressant entre 2 équipes jouant un football proactif et qui traversent un bon moment de forme. Hôtes préférés, mais Côme au cours des 2 derniers mois a montré de quoi ils étaient faits en marquant des points contre des adversaires plus populaires. Nous concentrons notre attention sur l’analyse de certains aspects de cette course afin de profiter des cotes des paris les plus intéressants et de pouvoir faire un pronostic pour Cittadella – Côme.

Cittadella – Côme : prédiction recommandée

Prédiction 1X2 – X @ 3.25 – Goldbet

La Cittadella a obtenu à la Curi de Pérouse son quatrième résultat utile d’affilée avec ce qui selon beaucoup, comme type de jeu, peut être défini comme l’Atalante de Serie B. A voir aussi : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote. Contre Côme, les hommes de Gorini tenteront de continuer sur cette voie, mais même sans Cerri, toujours absent pour cause de disqualification, les Lariani sont un obstacle difficile à surmonter.

Prédiction Gol / Aucun but – Gol @ 1.74 – Lottomatica

Como est une équipe audacieuse qui a la capacité de créer des opportunités en les rendant concrètes. Les 12 buts marqués à l’extérieur de Sinigaglia en témoignent. Voir l’article : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables. La Citta à domicile concède peu, mais il est possible que les deux prétendants marquent mercredi.

Prédiction Partielle / Finale – X / X @ 4.80 – Eurobet

Les débuts des Lariani ne sont jamais banals. Il suffit de regarder ce qui s’est passé lors du match à l’extérieur à Pérouse ou lors du derby contre Monza. Ceci pourrez vous intéresser : Parme – Brescia : Prédiction et formations probables. Les garçons de Gattuso sont enclins à pousser dès les premières minutes, même si face à la haute pression de la Cittadella ce n’est peut-être pas si simple. Possible que cette fois la première fraction se termine sans trop de secousses puis reprenne en seconde mi-temps.

Les actions de Cittadella – Côme

Les chances sont toutes en faveur de la Cittadella mais Côme a toujours bien fait lors des derniers matchs à l’extérieur.

Nous vous recommandons de vérifier les quotas indiqués car ils peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Cittadella – Côme : formations probables et actualités

Cittadella : Ce sont les déclarations d’Edoardo Gorini après Pérouse-Cittadella : “Au cours de la première mi-temps, nous avons subi la pression de Pérouse aujourd’hui, les changements ont été fondamentaux et je suis heureux que tout le monde se sente impliqué”. En ce sens, l’entraîneur du match contre Côme devrait récupérer le capitaine Adorni et peut-être aussi Orji Okwonkwo.

Côme : Tommaso Arrigoni, pivot du milieu de terrain de Larian, commente le moment de Côme : « Autant contre Monza que contre Parme, nous quittons le terrain avec un goût amer dans la bouche, après avoir concédé des buts sur actions individuelles. Mais nous nous débrouillons bien dans un championnat très difficile, dans lequel il y a beaucoup d’équipes en seulement quelques points”.

Formation probable de la citadelle

(4-3-1-2) : Kastrati ; Mattioli, Adorni, Perticone, Benedetti ; Vita, Pavan, Branca ; Antonucci ; Okwonkwo, Baldini. Entraîneur : Gorini

Formation probable de Côme

(4-4-2) : Facchin ; Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou ; Chajia, Bellemo, Arrigoni, Parisiens, La Gumina, Gliozzi. Entraîneur : Gattuso