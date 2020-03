Les joueurs de la Juventus se sont rassemblés au centre du terrain et ont applaudi en plaisantant les tribunes vides.

La victoire de la Juve 2-0 contre l’Inter Milan a été l’un des plus grands matchs de Serie A cette saison et un résultat potentiellement décisif dans la course au Scudetto, mais personne n’était présent au stade Allianz de Turin pour en être témoin.

L’Italie est le pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus et lutte toujours pour maîtriser l’épidémie ; il y a actuellement plus de 7 300 cas dans le pays et 366 décès.

Les autorités ont pris des mesures extraordinaires ce week-end en fermant une grande partie du nord du pays pour tenter d’arrêter la propagation du virus, limitant les déplacements de plus de 15 millions de personnes.