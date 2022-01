Chelsea – Tottenham : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

Chelsea et Tottenham s’affronteront le mercredi 5 janvier à 20h45 lors de la demi-finale de la Coupe EFL, également connue sous le nom de Coupe Carabao, ainsi que de la FA Cup. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Chelsea vs Tottenham

Cotes et astuces pour la prédiction Chelsea – Tottenham

Chelsea – Tottenham Prédiction 1X2 : Match nul à 3,50 – Eurobet

On arrive à la Coupe EFL, qui a déjà atteint la demi-finale, formée par un derby londonien, celui-ci entre Chelsea et Tottenham, et le deuxième défi qui est celui entre Arsenal et Liverpool. Il s’agit d’un match de coupe, la Coupe d’Angleterre, où les résultats des paris ne sont valables que jusqu’à 90 minutes, pas de prolongation. Par conséquent, le pronostic 1X2 que nous recommandons pour ce match, qui est un match nul coté à 3,50, très vraisemblablement, n’est valable que pour les 90 premières minutes, puisqu’en cas de match nul il ira en prolongation. Selon Eurobet la cote du match nul est donnée à 3,50, une excellente cote car c’est clairement possible car il s’agit d’un match entre 2 grandes équipes anglaises, les 2ème et 6ème du classement de Premier League, avec 43 buts marqués en 19 matches pour Chelsea, et 23. buts marqués par Tottenham.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,85 – Lottomatica

Ce sera un défi très équilibré et acharné, nos experts n'en doutent pas, c'est pourquoi en parlant de cotes sur le nombre total de buts, donc Plus ou Moins de 2,5, Moins de 2,5 est probablement la meilleure option proposée à 1,85 !

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,65 – Goldbet

Le but des deux équipes est un excellent pronostic, très probable, ainsi que très probable 1-1 comme résultat exact, compte tenu des conseils sur les cotes que nous vous avons donnés, donc un Moins de 2,5, un But, et un match nul.

Les cotes du match Chelsea – Tottenham

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations de Chelsea – Tottenham

Les indisponibles pour ce match sont différentes, également à cause du Covid. Pour Chelsea seront absents : Christensen, Chilwell, Baker, James, Loftus-Cheek, Thiago Silva, Werner. Pour Tottenham à la place, Romero, Scarlett, Sessegnon et Bergwijn.

Formation probable de Chelsea (3-4-2-1) : Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Chalobah, Pulisic, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Hudson-Odoi, Lukaku. Entraîneur : Thomas Tuchel

Formation probable de Tottenham (5-3-2): Lloris, Royal, Sanchez, Dier, Davies, Sessegnon, Ndombele, Winks, Alli, Kane, Son. Entraîneur : Antonio Conté